Chahinda Ⓒ Foto: Appie Derks

Slechts 11 dagen werd het eerste kindje van Chahinda Ghossein-Doha (34), cardioloog i.o. in Maastricht UMC+. Ze was te klein en werd te vroeg geboren. Zwangerschapscomplicaties waar volgens Chahinda bijna niet over gepraat wordt. Met het boek Queen of Hearts wil ze daar verandering in brengen.