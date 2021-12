’Ik snap het niet, waarom zou je iemand alle hoop op leven ontnemen?’

„Ik snap niet hoe ze erbij komen dan ik niet meer zo lang heb,” zegt ze. „Ik voel me prima.” Haar rechterarm is donkerpaars, ze struikelde over de zuurstofslang toen ze, tegen alle adviezen in, besloot even naar de keuken te lopen. Het kleurt best leuk bij haar topje met kleurrijke vlinders. Achter het bed hangt een kobaltblauwe jurk. Ze heeft hem zelf gemaakt. Alleen het zoompje moest er nog in, maar dat heeft de overbuurvrouw even snel gedaan. Voor straks, als ze weer wat mobieler is. „Leuk met de Kerst. Maar ik ga geen boom zetten dit jaar. Dat gedoe. Moet dat ding weer van de zolder worden gehaald.” Reminder aan mezelf: boom kopen, versieren, meenemen en neerzetten…

Mascara en een glossje

Mijn collega’s van VROUW hebben een pakketje naar d’r opgestuurd. Ze mag dan in de 80 zijn, mijn moeder is nog steeds hartstikke ijdel. En dan kan ze ook echt foeteren: dat die dure crèmes niks uitmaken. „Want als dat zou helpen tegen de rimpels, zou prinses Beatrix een perzikhuidje hebben, met al dat geld”, zegt ze dan. Ondertussen smeert ze er lustig op los. Mascara op de wimpers, lipglossje om het af te maken.

Nog een paar weken

De arts is net weg, vertelt ze. Hij heeft het wéér gezegd: ‘mevrouw, het wordt alleen nog maar erger. Ik geef u nog een paar weken. Weet u zeker dat u niet liever naar een hospice gaat?’ Ja, dat weet ze zeker. „Daar liggen alleen maar mensen die doodgaan. Ik wil niet dat die vent hier nog komt”, zegt ze tegen haar echtgenoot. „Wat denkt ie wel niet? Ik word helemaal depressief van die verhalen. Waar is al dat negatieve gedoe voor nodig?”

Zo moeder, zo dochter

Ik vraag het me ook af. Dat deed ik al toen we een week of twee eerder bij de longarts zaten die haar al jaren in behandeling heeft voor copd. Mijn moeder vond dat heel vervelend die kortademigheid. We zouden nu allebei ervoor tekenen als het daarbij zou zijn gebleven. Maar er hebben zich kwaadaardige cellen ontwikkeld. Dezelfde als bij mij: zo moeder, zo dochter; maar dan met longkanker. Lekker dan. „Nou mevrouw”, zei ze, „er is geen behandeling meer die ik u aan kan raden. Dus ik ga hier afscheid van u nemen. We gaan elkaar niet meer zien.”

Met potlood

Ik snap dat niet. Waarom zou je iemand alle hoop ontnemen? Zeg gewoon: „We kijken het even aan. Weet u wat, we maken een vervolgafspraak voor januari.” Voor mijn part zet je die dan met potlood in je agenda. Mocht je gelijk hebben en je patiënt januari niet halen, dan kun je hem toch gewoon uitgummen? Daar is niks aan verloren, maar als je het mij vraagt wel heel veel mee gewonnen.

Hoop doet leven

Ik herinner me nog het gesprek na de eerste fase van mijn eigen ziekteverhaal. De chemo was afgerond, de bestraling had zijn werk gedaan. „Maar u blijft nog jaren onder controle”, zei de arts streng. Het waren de mooiste woorden die hij had kunnen zeggen: nog jaren… De stip op de horizon verschool ineens ins blaue hinein. Er zal bij die artsen vast een cursus aan te pas zijn gekomen: wees altijd eerlijk over slecht nieuws; dan kan het in de praktijk alleen maar meevallen. Ik pleit voor een paar lesjes empathie er achteraan. Al geef je de mensen maar een sprankje; hoop doet nou eenmaal leven.

Ik weet er alles van. De stress kwam me de oren uit bij mijn eigen scans vorige week. Nadat mijn arts me vertelde dat er niks onverkwikkelijks op te zien was, heb ik meteen een nieuwe jurk besteld. Ik heb weer voor een paar maanden kunnen bijtekenen. En na ieder onderzoek met een positieve uitslag, komt het perspectief ‘jaren’ dichterbij.

Troostrijk

Slecht nieuws levert niks positiefs op. Dacht je dat de dood minder naar wordt als je weet dat hij op het punt staat met zijn benige vingertjes op je voordeur te kloppen? Denk je dat het voor mijn vader afschuwelijker was om te sterven, omdat het ineens zo ver was dan het zal zijn voor mijn moeder omdat ze er naartoe kan leven? Het is geen bezoek aan de Efteling hè, waarbij de voorpret een deel van de lol is. Een coronaweduwe vertelde me dat ze het zo’n fijn idee vond dat haar man in het ziekenhuis in slaap was gebracht met het vaste vertrouwen dat hij straks weer gezond wakker zou worden. En zo is hij ook gegaan. Hij is zich geen seconde van zijn naderende dood bewust geweest. Zij vond dat een troostrijke gedachte. Dat mijn vader de zeis niet zag neerdalen, geeft mij datzelfde gevoel. Hij is niet bang geweest. Het licht ging gewoon ineens uit.

It ain’t over...

Ik heb luisterboeken op mijn moeders telefoon gezet. Alle zeven de zusters. Ze is sneller moe, dus het vordert niet echt, maar dat maakt niet uit. Wat mijn moeder betreft, heeft ze nog wel even. „Ga je straks ook iets zeggen”, vraagt ze, „op de crematie?” „Mam,” zeg ik, „je bent pas dood als je dood bent. It ain’t over till the fat lady sings. En zingen is nooit mijn sterkste kant geweest, dus ik sla even over.”