Helen’s dagboek deel 571: ’Ik voel aan alles dat ik de miskraam niet alleen kan verwerken’

Premium Tussen de lakens

Maaike had seks met haar docent: ’We wilden dit allebei’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Maaike (33). Tijdens haar studietijd is ze met een van haar docenten naar bed geweest. „Dat is natuurlijk echt not done, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad.”