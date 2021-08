Weekhoroscoop 34 - Liefde en lust wisselen elkaar in rap tempo af, Vissen!

Ram

Liefde: Je focust je momenteel meer op de dingen die je leuk vindt aan je partner dan dat je aandacht besteedt aan de irritaties die je voorheen soms had. Dit doet jullie relatie zo goed dat je weer helemaal verliefd op hem/haar wordt.

Financiën: Hoewel je had gerekend op een financiële vooruitgang sta je er op dit gebied toch minder gunstig voor dan je had gehoopt. Een onverwachte uitgave of vergeten rekening is hiervan de oorzaak.

Werk: Als je je creatieve ideeën nog niet hebt uitgewerkt is dit het moment. Of het nu op je werk is, op Tik Tok of Instagram; je valt geheid op!

Persoonlijk: Je hebt nu lang genoeg de momentjes voor jezelf voorbij laten gaan. Hoogste tijd om het sporten weer op te pakken plus de andere dingen die goed voor je zijn én waar je je lekker bij voelt.

Stier

Liefde: Waak ervoor dat je korte lontje ontsteekt, Stier. Er is wel degelijk kans op romantiek maar je humeur zou het wel eens jammerlijk kunnen verpesten deze week.

Financiën: Goedkoop is duurkoop. Ga je toch voor kwaliteit wat iets meer kost, vraag jezelf dan af of je dit echt nodig hebt en of je er werkelijk iets aan hebt. Op diverse manieren hangt er een miskoop in de lucht.

Werk: Als je al of nog vakantie hebt ben je toch nog vaker met je werk bezig dan je zou willen. Kan het echt niet anders? Blijf dan vooral goed plannen en zorg dat je niet meer doet dan noodzakelijk.

Persoonlijk: Durf met het oog op je persoonlijke ontwikkeling gerust wat meer risico te nemen, het pakt goed uit!

Tweelingen

Liefde: Jullie zijn in een speelse bui en lachen samen heel wat af. Gelukkig is er daarnaast ook nog ruimte voor romantiek en wat extra spanning tussen de lakens.

Financiën: Een grote aankoop kost je toch minder dan je dacht omdat je tegen een fijne aanbieding aanloopt. Tweelingen die op zoek zijn naar een ander vervoersmiddel lopen tegen een buitenkansje aan.

Werk: Je bent klaar om een stapje hoger te klimmen. Wellicht kun je een cursus volgen of solliciteren op een interne vacature. Geen doorgroeimogelijkheden maar zou je dit wel willen? Kijk gerust eens verderop.

Persoonlijk: Overhaast niets en kijk uit wie je iets toevertrouwt.

Kreeft

Liefde: Dat je denkt te weten wat er in het hoofd van je partner omgaat betekent nog niet dat je werkelijk kunt gedachten lezen. Misschien zit je er wel naast en maak je je druk om niets?

Financiën: Dit is een fantastische periode voor onroerend goed. Wil je een huis kopen of het jouwe verkopen, besteed hier dan nu meer aandacht aan. Een goed gesprek bij de bank of makelaar werkt verhelderend.

Werk: Je zit in een opwaartse spiraal en alles wat je nu onderneemt zal nu of later worden beloond.

Persoonlijk: Maak een stappenplan voor alles wat je graag wilt bereiken. Dingen kunnen afvinken werkt motiverend!

Leeuw

Liefde: Gedoe met de financiën kunnen een stempel drukken op jullie relatie. Probeer de dingen gescheiden te houden, een domper op het gebied van geld staat los van wat je voor elkaar voelt. Sterker nog, samen komen jullie eruit.

Financiën: Neem tijdens de verkoop van je auto, huis, of iets anders niet te snel genoegen met een ogenschijnlijk goed bod. Grote kans dat je er meer uit kunt slepen. Dit geldt ook voor onderhandelingen bij een eventuele nieuwe werkgever, weet wat je waard bent!

Werk: Je hebt andermans toestemming niet nodig om je eigen plannen uit te werken. Wanneer je jouw idee op de juiste manier onder de aandacht brengt zou je hiermee zelfs meer succes kunnen hebben dan je denkt.

Persoonlijk: Langzaam maar zeker kun je jezelf losmaken van bepaalde verplichtingen waar je je niet goed meer bij voelde; opluchting!

Maagd

Liefde: Hoewel geen haar op je hoofd erover denkt om je partner te verlaten geniet je stiekem wel van de aandacht die je van anderen krijgt; onschuldig en goed voor je zelfvertrouwen.

Financiën: Neem geen werk mee naar huis of nog erger; naar je vakantiebestemming. Het kost je onnodig vrije tijd die je beter aan andere dingen kunt besteden. Het is mooi dat je zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt maar eerlijk is eerlijk, het levert je geen cent extra op.

Werk: Waar je het aan de ene kant graag wat rustiger aan wilt doen zit je aan de andere kant vol ideeën. Zet alles zwart op wit zodat je het niet vergeet en er op een later tijdstip alsnog mee aan de slag kunt.

Persoonlijk: Hoe lang is het geleden dat je een goed boek hebt gelezen? Als er nog één op je verlanglijstje staat is dit een heerlijk moment om erin te beginnen.

Weegschaal

Liefde: Je zit waanzinnig goed in je vel en mag dan ook rekenen op diverse complimentjes, zowel van je geliefde als van anderen. Jawel, er ligt verleiding op de loer, maar die kan jij natuurlijk wel weerstaan.

Financiën: Tijd om wat gaten te dichten Weegschaal. Gelukkig heb je hier wel de mogelijkheden toe en is deze dip niet van blijvende aard.

Werk: Vanwege de toenemende druk kun je het werk niet (meer) in je eentje bolwerken. Vraag je leidinggevende om extra ondersteuning, niemand zit te wachten op chaos of vertraging. Of oververmoeidheid.

Persoonlijk: Nu is het moment waarop je de belangrijke verandering kunt doorvoeren die al een poosje in je gedachten rondzingt. Geen excuses meer, tijd om spijkers met koppen te slaan.

Schorpioen

Liefde: Je bent deze periode wat overgevoelig waardoor je last kunt krijgen van onzekerheid en jaloezie. Een dagje ouder geworden? Dat geldt ook voor je partner. Juist alles wat jullie samen hebben beleefd maakt jullie band zo sterk en jullie liefde onvoorwaardelijk.

Financiën: Qua financiën verandert er niet veel voor je deze week. Wel kun je binnen het bedrijf waar je werkt een aardige meevaller verwachten waardoor je (weer) met plezier naar je werk gaat en op een leukere manier je geld verdient.

Werk: Dit is een prima week om je dromen na te jagen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Neem je tijd, maak een plan, bekijk wie jou hierbij kan helpen en ga ervoor!

Persoonlijk: Alles draait nu om prioriteit. Wat is nu belangrijk? De rest kan wachten.

Boogschutter

Liefde: Je wilt graag wat quality time doorbrengen met vriend(inn)en die je al een poosje niet gezien hebt. Hoewel je nog steeds dol op je partner bent doe je dit liever even zonder hem of haar.

Financiën: Het investeren in aandelen of het verkopen van (oude) andere waardepapieren kunnen een leuk bedrag opbrengen. Deze hebben wellicht geen economische waarde maar kunnen voor een verzamelaar wel degelijk interessant zijn.

Werk: Je bent zeer opmerkzaam en ziet nieuwe mogelijkheden die je collega’s of werkgever nog niet eens zijn opgevallen. Aarzel niet en doe er direct je voordeel mee.

Persoonlijk: Denk eerst na voor je iets zegt. Aardig bedoelde op -of aanmerkingen kunnen onbedoeld toch een negatieve bijklank hebben.

Steenbok

Liefde: Stiekem vraag je jezelf af of het gras misschien toch niet een heel klein beetje groener is bij de buren. Kan best, maar misschien is het wel kunstgras? Niet alles is wat het lijkt Steenbok. Focus je op wat je hebt en plan een spetterende date met je eigen lief.

Financiën: Iemand in je omgeving, bij de kassa in de supermarkt of een andere winkel blijkt net te weinig geld te hebben om te kopen wat hij of zij nodig heeft. Gelukkig ben jij daar om een goede daad te verrichten.

Werk: Het is tijd om de beloning in ontvangst te nemen waar je zo hard voor hebt gewerkt. Een loonsverhoging of een promotie, eerlijk is eerlijk, je hebt het verdiend. Blijft een en ander toch uit? Vraag jezelf dan eens serieus af wat je volgende stap zou kunnen zijn.

Persoonlijk: Je zit boordevol inspiratie maar loopt tijdens het uitvoeren van je plannen tegen bepaalde obstakels aan. Lukt het niet linksom, ga dan rechtsom!

Waterman

Liefde: Je bent in een romantische bui en hebt echt weer eens zin in een ouderwets gezellig avondje met je eigen partner. Vooral als jullie pas geleden nog een woordenwisseling hebben gehad is dit een goed idee.

Financiën: Je hebt meer geld te besteden dan je dacht. Het is een goed idee om dit uit te geven aan een welverdiende vakantie of weekendje weg. Extra ontspanning is namelijk waar je nu het meest blij van wordt.

Werk: Je bent super gemotiveerd en staat haast te trappelen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als je al plannen had met betrekking tot een investering of het aangaan van nieuwe samenwerking is dit een goede week om actie te ondernemen.

Persoonlijk: Pak jezelf bij de kladden en zet de dingen die je de afgelopen tijd hebt laten versloffen weer terug op de rails.

Vissen

Liefde: Liefde en lust wisselen elkaar in rap tempo af. Heerlijk om je geliefde weer eens lekker stevig vast te grijpen en andersom, jullie vrijen de pannen van het dak!

Financiën: Doe zuinig boodschappen en geef niet onnodig (te) veel geld uit. Sommige Vissen verdienen tijdelijk wat minder geld. Het is in dit geval belangrijk dat je deze periode kunt overbruggen.

Werk: Je gaat als een trein en werkt in een wip al je achterstallige klusjes weg. Zelfs het irritante obstakel dat je deze week kunt verwachten ruim je probleemloos uit de weg.

Persoonlijk: Op een onverwacht moment worden gemaakte plannen in de war gestuurd. Jammer maar helaas. Gelukkig kun je wel gewoon een nieuwe afspraak maken.