Eet jij nog elke dag vlees?

Klimaat

30 procent van de Nederlanders eet vijf tot zes dagen per week vlees en 45 procent van de mensen eet maximaal vier keer per week vlees, blijkt uit cijfers van de Centraal Bureau voor de Statistiek. 20 procent van de vleesliefhebbers eet elke dag vlees. Volgens voorstanders van minder vlees eten zijn deze cijfers zijn niet goed voor het klimaat. Zij willen dat er meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten worden gegeten. Dat zou beter zijn voor het klimaat, omdat vlees verantwoordelijk is voor 40 procent van broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander, volgens Milieu Centraal.

Groente

Volgens wetenschappers van onder andere Universiteit Wageningen, VU Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen kan de overheid minder vlees eten positief beïnvloeden. Zij vinden dat de overheid de prijs van vlees moet verhogen met ongeveer 20 eurocent per ons kip en een iets hogere stijging voor rood vlees. Ze verwachten dat op deze manier de vleesconsumptie in Nederland in 2030 met 50 procent is gedaald. Van, in 2019, 45,3 kg naar 23,1 kg per persoon per jaar. Een deel van de opbrengsten uit het verhogen van de vleesprijs kan gebruikt worden om huishoudens te compenseren, zeggen de wetenschappers. Ze vinden dat het btw-tarief van groente en fruit kan worden verlaagd van 9 naar 5 procent. Op deze manier zou duurzaam en gezond koopgedrag worden gestimuleerd.

Barbecue

Gert Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, de koepelorganisatie van pluimveeslachterijen, zit Nederland niet te wachten op prijsstijgingen van vlees. „Mensen laten zich niet gek maken door wat fanatieke ngo’s roepen in Den Haag. Anti-vleesdrammers maken een hoop lawaai, maar de gewone Nederlander wil gewoon genieten van de barbecue”, zegt hij in De Telegraaf.

Praat mee

