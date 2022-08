Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Wil’s dochter werd vermoord tijdens het liften: ’Het liefst wilde ik zelf ook dood’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Wil’s dochter Caroline werd 26 jaar geleden vermoord. De dader is nooit gevonden. Ⓒ Astrid Zuidema

Dat een geliefde door geweld om het leven komt, is onverteerbaar. Nóg moeilijker is het als de dader zijn of haar straf ontloopt. Zesentwintig jaar geleden kwam Caroline Pino (24) niet opdagen op de Franse camping waar ze had afgesproken met haar familie. Al snel werd haar lichaam gevonden. Er is geen dag dat Wil Vreeburg (82) – moeder van nog drie kinderen – niet aan haar dochter denkt. Dit verhaal staat in de nieuwste VROUW Glossy die nú in de winkels ligt. In deze nieuwe editie vind je nog meer cold case-verhalen.