’Geen vrouw gebruikt abortus als anticonceptie, écht niet’

Wapens

„Het is op zich niet gek te denken dat de ontwikkelingen op abortusgebied aan de andere kant van de oceaan blijven, daar doen ze immers wel meer dingen radicaal anders dan wij hier in Nederland. De laatste keer dat ik het checkte althans, kon je hier nog niet in een gemiddeld winkelcentrum een wapen aanschaffen – volledig legaal.

Wappies

Maar toch moeten we het niet als vanzelfsprekend beschouwen dat het uitgesloten is dat ons vrouwen het recht op het afbreken van een zwangerschap, om welke reden ook, wordt ontnomen. Ik noem Baudet en zijn aanhang of de druk vanuit geloofsovertuiging.

We hebben allemaal gezien hoe volledig weggezogen van de realiteit wappies aan de haal zijn gegaan met corona. Ze richten hun pijlen nu op het boerenprotest. En ik sluit niet uit dat iets als abortus een volgend speerpunt kan worden om op los te gaan – als er maar iets te rellen valt.

Noodsituatie

Abortus staat hier in Nederland nog steeds in het Wetboek van Strafrecht, ondanks dat in 1984 de Wet Afbreking Zwangerschap in werking trad. Als je de wet dus nauwkeurig opvolgt, mag een abortus alleen worden uitgevoerd wanneer de noodsituatie van een vrouw de handeling onomkeerbaar maakt.

Als je dus als vrouw verkracht bent, maar een gezonde prille zwangerschap doormaakt, zou je kunnen stellen dat er geen sprake is van nood, toch? Of je dan het kind van je verkrachter dus gewoon even wil baren.

Anticonceptie

Nou is dat natuurlijk het voorbeeld dat er altijd bij wordt gesleept, die zwangerschap na verkrachting. Het zal een zeldzaamheid zijn. Wat aanzienlijk vaker voorkomt, is zwanger raken op een moment dat het je absoluut niet uitkomt.

Omdat je nog heel jong bent, bijvoorbeeld. Of in een toxische relatie zit en financieel en emotioneel compleet instabiel bent. En nee, het is niet gezegd dat zo’n zwangerschap is ontstaan door het niet gebruiken van anticonceptie. Tweederde van de vrouwen die om een abortus vraagt, gebruikte of een pil of een condoom.

Rotsvast geloof

Er is zeker een slag geslagen nu de vijf dagen bedenktijd is afgeschaft. Maar daarmee zijn we er niet. Abortus moet het Wetboek van Strafrecht uit. De abortuspil moet in het basispakket, nét als de anti-conceptiepil. Een vrouw hoort te allen tijde zelfbeschikkingsrecht te hebben.

Het is een volstrekt onwenselijke situatie een vrouw te dwingen een kind te voldragen en haar die baby te laten baren, als ze dat absoluut niet wil. Ik blijf het meer dan ziek vinden dat het veelal mannen zijn die hier de mond het volst van hebben. Mannen met een rotsvast geloof in De Heer.

Geen misdaad

Abortus is geen misdaad. Geen vrouw gebruikt het als anticonceptie, écht niet. Dat het alleen onder bepaalde voorwaarden als legaal wordt beschouwd, maakt dat het officieel nog steeds strafbaar is. Het is 2022, for god’s sake.

Wij vrouwen moeten de petitie massaal tekenen abortus uit het wetboek te halen, want nogmaals: Amerika is geen ver-van-ons-bedshow. Wat we daar nu compleet gestoord vinden, kan morgen voor onze deuren staan. Wees het voor.”

