Tanja Jess: ’Ik wil deurtjes openzetten’

In dit overheerlijke nummer leer je actrice Tanja Jess een beetje beter kennen: „Ik zit nu in een fase waarin ik mezelf opnieuw aan het uitvinden ben en de balans opmaak. Ik ben al iets over de helft, wat ga ik met dat tweede stuk van mijn leven doen? Ik merk dat ik het niet meer genoeg vind om alleen maar te entertainen. Ik ga volgend jaar wel weer het theater in, hoor, want spelen blijf ik heerlijk vinden. Maar ik wil ook deurtjes openzetten in de hoofden van mensen, waardoor ze op een andere manier tegen dingen aankijken. Als vrouw van 55 heb ik zoveel kennis opgedaan en voel ik steeds meer de behoefte om dat te delen.” Maar ook over de transitie van haar dochter Alice en het gelazer met de juicekanalen is Tanja ontroerend openhartig.

Verder lees je hoe het bijvoorbeeld is om als spiritueel coach bij je overtuiging te blijven? Mireille Bruin (43) en vier andere vrouwen vertellen hoe het is om voor zweefteef uitgemaakt te worden.

Timo, Marisol en Paris hebben een open relatie. Timo werkt ook nog als gigolo. Gedrieën leggen ze uit waarom ze hun leven geweldig vinden. „Ik geloof er niet in dat je alles bij één partner vindt.”

Ook hebben we een prachtig verhaal over oermoeders voor wie bijna niets te ver gaat. Zo heeft Mandy (38) de placenta in de vriezer liggen en laat Leonie (45) haar kinderen hun emoties ventileren. ’Als ze zich boos voelen, mogen ze lekker stampen.’

In dit nummer is ook een gastcolumn van schrijfster/heks Susan Smit te vinden. En verder vanzelfsprekend feestelijke recepten, de laatste wintermode en heel veel fijne leesverhalen!

