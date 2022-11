Stats: nog 43 weken tot V-day, huisdierenstress, een wedstrijdje verplassen en een koude oorlog (maar niet vanwege de gasrekening).

Het is stil in huis. Maar van een Empty Nest is geen sprake. Sterker nog, al meermaals heb ik verzucht: hád ik maar een leeg nest. Want de kinderen zijn (bijna) het huis uit maar Vogel is gebleven. Tot ergernis van Man.

Ik hartje rare vogels

Begrijp me niet verkeerd, ik ben gek op die parkiet. Maar ik ben ook gek op die andere rare vogel (mijn man). En op de een of andere manier gaan die twee niet langer samen. En nu dochter 2 op het punt staat ‘uit te vliegen’, speelt de discussie rond ‘dat verenpak’ weer op. Want Vogel heeft zichzelf uitgehuwelijkt aan Dochter. Maar Dochter gaat intern en Vogel kan niet mee. Dus blijft Vogel achter.

Het zijn net kinderen

Ik denk dat veel mensen op enig moment spijt krijgen van hun huisdier. Misschien niet van een goudvis of een dwerghamster - die gaan tenslotte niet zo lang mee - maar wel van een hond, kat of vogel. Dieren zijn niet altijd leuk. Ze maken lawaai en troep en hebben aandacht nodig. Het zijn eigenlijk net kinderen. Alleen gaan kinderen op een gegeven moment het huis. In tegenstelling tot huisdieren.

Aanslag op trommelvliezen

We hebben Vogel al ruim tien jaar. Hoewel man van de katten is (zoiets krijg je vaak van huis uit mee, net als het kuiltje in de boerenkool) vond hij destijds ‘zo’n beest met een kuif’ ook wel prima. We hadden er twee en ze waren heel tam. Maar na een tijdje ging er eentje dood en werd de overgebleven vogel verliefd op Dochter. Zodra hij haar hoort, gaat hij uit zijn dak. En geloof me, dat is een aanslag op je trommelvliezen. Er kwam een vogel bij (die is heel rustig) maar het hielp niet. Het resultaat is een soort koude oorlog tussen Man en Vogel waarbij ik regelmatig moet optreden als driehoeksdiplomate.

Old and wise

Het probleem is dat valkparkieten nogal oud worden. Dus ik voorspel een onrustig pensioen. Voor ons én voor de vogel. En dan zijn ze ook nog eens heel slim. Dus zodra dat beest iets hoort wat zou kúnnen betekenen dat zijn vriendinnetje weer eens langskomt (krakende zoldertrap, de poortdeur, een meisjesstem op straat), gaat hij los. En ja, dan verwens ik hem ook. Zeker als ik net in een Teams-meeting zit. Maar dat is niets vergeleken bij de ergernis die ik voel als Vogel en man weer eens een wedstrijdje ver-plassen doen. Daar word ik pas echt zenuwachtig van, hoezeer ik man ook snap.

Wegdoen?!

Afijn, de situatie is hier thuis is momenteel gespannen. Vogel schreeuwt en Man schreeuwt stilzwijgend terug. ‘Misschien moeten we hem dan toch maar wegdoen dan,’ zeg ik tegen Dochter. Verschrikt kijkt ze me aan. ‘Je kunt een huisdier toch niet zomaar wégdoen!’ zegt ze. Ik grinnik: ‘O maar ik had het ook niet over de vogel.’

