De borstlift van Joan (29) in Turkije eindigde in een bloedbad

Joan voor de operatie (links) en na de eerste operatie (rechts). Na de eerste operatie zit haar linkerborst veel hoger dan haar rechterborst. Ⓒ Eigen beeld

Na het geven van borstvoeding waren de borsten van de 29-jarige Joan Yard niet meer wat het geweest was. Ze boekte een reis naar Turkije voor een borstlift, maar die operatie ging ernstig fout. ’Mijn hele bed zat onder het bloed.’ Onlangs spraken artsen hun zorgen uit over deze cosmetische operaties in het buitenland, en na haar operatie snapt Joan waarom.