ikdoenietmeermee.... Doe jij nog wél mee?

Onder anderen Bizzey, Famke Louise en Tim Douwsma roepen hun (vele!) volgers op om een video te posten met de hashtag #ikdoenietmeermee. De artiesten vinden dat het zo niet langer kan doorgaan en zeggen ’nee’ tegen alle maatregelen totdat de overheid haar beleid controleerbaar kan rechtvaardigen.

De video van Famke Louise

De video van Bizzey

Kritiek

Naast bijval van hun volgers, krijgen de artiesten ook veel kritiek op hun actie. Zo noemt Claudia de Breij de actie ’egoïstisch en lui’.

Ellende in de wereld

En Merel Morre vraagt zich af of hoe de mensen denken dat het werkt met ellende in de wereld.

#Ikwilwelmeedoen

Maar niet alleen artiesten laten van zich horen. Deze mevrouw is net opgenomen in het ziekenhuis en laat weten dat ze juist heel graag nog wil meedoen. Ze wil haar kinderen nog zien studeren en misschien zien trouwen en kinderen krijgen. Daarom roept ze op om je wél aan de maatregelen te houden.

Reactie uit de zorg

En ook zorgmedewerkers maken zich zorgen om de # die in het leven is geroepen. Zo oppert deze zorgmedewerkster dat de #ikdoenietmeermee moet veranderen in #ikzorgnietmeervoorjou.

Lied

Zanger Tim Knol besloot zijn gitaar te pakken en zingt „over die vervelende hashtag van die vervelende BN’ers die heel gevaarlijk aan het doen zijn op hun social media.”

Praat mee

