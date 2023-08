Iboya (53): ’Ik krijg veel aandacht van jonge mannen’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Nee, ik voel me 36 jaar! Ik krijg ook heel veel aandacht van jonge mannen, meestal van rond de dertig jaar. Laatst probeerde zelfs de 19-jarige zoon van kennissen mij op een bootfeestje te versieren. Aan de ene kant vind ik die aandacht leuk, maar ik ben niet van de onenightstands. Dus ik kan eigenlijk helemaal niets met al die aandacht. En uiteindelijk vind ik het leuker als een man echt geïnteresseerd is in als mij als persoon en niet omdat je er lekker uitziet.”

Wat houdt je jong?

„Ik heb tien jaar van mijn leven gemist, omdat ik lang ziek ben geweest door een herseninfarct op mijn 31e. Ik heb vroeger helaas veel pech gehad, maar daardoor wil ik nu alles uit het leven halen. Ik heb tot mijn 27e bij het Nationaal Ballet gedanst en ben daarna naar Los Angeles vertrokken om acteer- en danslessen te volgen.

Mijn droom was om in een musical te spelen en dat is gelukt. Ik heb een jaar later de hoofdrol van Esmeralda in de musical De klokkenluider van de Notre Dame gekregen. Het was een grote rol met veel danspassen. En ik zou in het theater Carré de laatste voorstelling spelen, maar toen heb ik drie maanden daarvoor op het toneel tijdens een hoge sprong mijn kruisbanden gescheurd. Hierdoor heb ik nooit meer op hoog niveau kunnen dansen.

Helaas bleef de pech mij achtervolgen en heb ik op mijn 31e dus een herseninfarct gehad, vanwege een bloedpropje in de bloedvaten in mijn nek. Uiteindelijk heb ik mijzelf en mijn lichaam opnieuw moeten uitvinden en me jarenlang verdiept in voeding en beweging.

Zo geef ik inmiddels workshops en trainingen over darmgezondheid, want van daaruit kun je zowel je fysieke als je mentale gezondheid achterhalen. Zo zit bijvoorbeeld al je stress vaak in je darmen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Wat mijn innerlijk betreft ben ik heel blij met mijn doorzettingsvermogen, aangezien ik zo veel ellende hebt meegemaakt. Qua uiterlijk ben ik blij met mijn lichaam en mijn borsten. Mijn borsten zijn mooi rond en hangen niet. In de tijd dat ik op hoog niveau op ballet zat heb ik allerlei borstoefeningen als tip gekregen en die doe ik nog steeds.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben soms helaas minder blij met mijn uiterlijk, omdat ik er jong en popperig uitzie met grote borsten. Hierdoor voel ik me vaak niet serieus genomen. Ik zeg altijd: ‘Als ik een vrouw was met donker haar en een streng uiterlijk, zou ik op een hoger level zaken kunnen doen.’ Door mijn opvallende uiterlijk heb ik het gevoel dat ik met grote bedrijven geen zaken kan doen.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik heb geen cellulitis, niet veel rimpels en ik zit goed in mijn vel. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf van binnenuit goed te verzorgen. Ik gebruik veel natuurlijke producten voor mijn huid. Zo smeer ik mijn gezicht alleen in met arganolie, verder gebruik ik geen producten. Maar ook is het belangrijk dat je darmgezondheid op peil is, want dan verdwijnen huidklachten meteen. Bepaalde ongezonde voeding en veel stress kunnen zorgen voor ontstekingsreacties in de darmen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uiterlijk. Ik hoor vaak dat ik er jong uitzie. Maar ook word ik gecomplimenteerd met mijn kennis, enthousiasme en mijn doorzettingsvermogen. Als ik een client heb met een gastric bypass, geef ik haar veel persoonlijke aandacht en ga ik door totdat ik een oplossing vind.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, ik zou heel graag mijn eigen gezondheidsstudio willen hebben met een subsidie voor minderbedeelden. Ik zou namelijk willen dat de mensen die het geld hebben iets meer betalen en dat ik met dat potje mensen die het minder breed hebben kan helpen. We mogen allemaal wel wat minder narcistisch zijn, vind ik. Daar begint een betere wereld mee. Maar ik word steeds ouder en soms denk ik: shit, straks ben ik te oud en heb ik deze missie niet waar kunnen maken.”

Heb je een levensles?

„Meditatie is de basis. Ik probeer iedere dag kort te mediteren, want als ik dat niet doe gaat het al snel mis. En dan bedoel ik ook echt grof mis, zoals klanten die afzeggen of ik krijg een boete. Dit zijn factoren waar ik zelf geen invloed op heb, maar toch kom ik ineens in de problemen. En als ik wel mediteer, komen allerlei positieve dingen op mijn pad.”

