De vechtscheiding deel 83: ’Hé je bent wakker, zal ik jou eens verwennen?’

Bij Samuel vind ik rust en begrip. We staan een kwartier lang met de armen om elkaar heen. Dan buigt hij zich voorover en legt een vinger onder mijn kin en duwt hem omhoog. Ik kijk hem aan. Hij drukt een kus op mijn lippen. Niet meer dan dat en ik barst spontaan in tranen uit.

Tranen met tuiten

Geschrokken neemt hij me mee naar de bank. „Wat is er liefje?” Hij is zo lief. Ik zet het meteen op een brullen. Samuel trekt me weer tegen zich aan en laat me huilen. „Ach meisje toch”, hij streelt over mijn haar en over mijn rug. Net zo lang tot mijn hysterische, snotterende uithalen over zijn gegaan in zachte snikken. „Wat is er met je?”

En ik begin te vertellen: over Bas’ pogingen om het huis te verkopen, over de aandelen die ik heb verkocht zodat ik geld had om mijn ouders terug te betalen en hoe ik vervolgens ontslag heb gekregen. „En ik heb geen advocaat meer”, besluit ik. „Geen advocaat meer? Ik dacht dat je iemand had voor de scheiding?” „Ja, maar dat was geen match”, antwoord ik tactisch. „Zij was trouwens gespecialiseerd in echtscheidingen en niet in arbeidsrecht.”

Samuel knikt begrijpend: „Ik vraag morgen op mijn werk wel of ze iemand kunnen aanbevelen.” Ik kus dankbaar zijn wang en nestel me nog dieper in zijn armen: „Over twee weken gaan de kinderen met Bas op vakantie. Zijn jouw kinderen dan ook nog weg?” „Ja, ze zijn de hele zomervakantie weg. Ik heb de Paasvakantie gekregen en de herfstvakantie. Hun moeder heeft de hele zomer zodat ze ver weg konden.” „Dus over twee weken zijn we twee kinderloze ouders,” vraag ik onschuldig, glurend van onder mijn wimpers. „Precies. Twee kinderloze ouders”, lacht Samuel. „Kan ik je dan gezelschap houden?” „Heel graag.”

Glamping

Ik heb een camping geboekt voor mijn vakantie met de kinderen, want ik wil ze laten zien dat de geldbomen niet meer tot de hemel groeien. „We kunnen dit jaar niet zo luxe op vakantie als vorig jaar, want papa heeft mij ontslagen.” Die mededeling sloeg bij de kinderen in als een bom zodat het feit dat we naar een camping gaan een beetje ondergesneeuwd raakt. Nu sta ik met ze voor onze ingerichte tent.

„O”, zucht Lente opgelucht: „Ik dacht dat we op de grond moesten slapen.” Natuurlijk niet. Ik wil de kinderen iets duidelijk maken, niet mezelf afstraffen met een gebrekkige slaapplaats, dus heb ik op een glamping een compleet ingerichte tent gehuurd. Op de site heb ik al gezien dat ze hier yogalessen met alpaca’s geven: voor een diep gevoel van rust. Ik heb vanuit huis al een les geboekt. „Even vriendelijk kijken, Storm”, dirigeert Lente haar broer. Ze neemt haar favoriete selfiepose aan en knipt af voor de tent.

Die nacht word ik voor het eerst wakker van mijn interne hitte. Het is me nu wel duidelijk waarom mijn menstruatie uitblijft. Ik ben in de overgang: mijn transitie. Wel wat vroeg. Dat had mijn moeder ook. Om de paar uur heb ik het gevoel op de brandstapel te staan. En nu gebeurt dat dus ook terwijl ik slaap. Uitslaande brand onder de dekens. Het zweet gutst van mijn rug. Ik sta op om een nieuw T-shirt te zoeken. Daarna kan ik niet meer slapen. De middag bij Samuel speelt nog door mijn hoofd. Mijn fantasie slaat op hol van het idee straks twee weken samen te zijn.

Spelfouten

Ik pak mijn telefoon om hem te appen en zie dat de dj vanavond niet heeft stilgezeten. Hij heeft foto’s gestuurd van zijn blote bovenlijf boven een spijkerbroek. In zijn arm de jonge kat van zijn zus. „Ik heb liefer jouw poes.” Geïrriteerd druk ik zijn bericht weg. Spelfouten zijn niet sexy en daarbij hou ik niet van katten. Blijkbaar is de dj online en ziet hij de blauwe vinkjes bij zijn bericht. Hij stuurt er meteen achteraan: „Hé je bent wakker, zal ik jouw eens verwennen?” Nog meer spelfouten.

Ik antwoord niet. Daarop stuurt hij weer een bericht en nog een en nog een: „Ik kan hier niet meer tegen”, appt de dj. „Je zit nu lekker met je vakantievriend om me te lachen.” „Ja, geef maar toe dat er een ander is.” Door zijn berichtenwaterval kost het me moeite om de berichten van Samuel aan te klikken. Die heeft een liedje van Jeroen van Merwijk gestuurd. Ik doe mijn oortjes in en luister: „Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen.” Zo mooi. Ik wieg mee en neurie zachtjes voor me uit.

„Geef eens antwoord”, commandeert de dj. Ik blijf stil. Discussies hebben nu geen zin. Als ik straks terug ben, maak ik het uit. Dan appt hij: „Dit tentje staat niet heel ver hier vandaan.” Ik klik de foto open en zie mijn kinderen op de selfie van vanmiddag.