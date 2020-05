Wil jij op deze nieuwe manier nog wel vliegen?

Maar wie met een van deze vluchten mee wil, moet een mondkapje dragen, rekening houden met medische checks en niet twee, maar vier uur van tevoren aanwezig zijn op de luchthaven.

Transavia

Er heerst toch nog een stille hoop dat we dit jaar buiten Nederland op vakantie kunnen gaan en Transavia lijkt hierin mee te gaan. Als alles goed blijft gaan met het coronavirus, dan wil de luchtvaartmaatschappij vanaf volgende maand beginnen met vluchten naar Faro, Lissabon, Thessaloniki, Athene, Heraklion en Málaga. Alles is nog onder voorbehoud, maar Transavia schreef op hun website dat ze wel verwachten binnenkort meer vluchten toe te kunnen voegen.

Het nieuwe vliegen

Alleen zal het vliegen er niet meer zo uitzien als vijf maanden geleden. Een mondkapje wordt verplicht, maar dat niet alleen. Hoe het er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Maar er is een grote kans dat reizigers vooraf een gezondheidsverklaring moeten opsturen en dat er ook op het vliegveld nog gezondheidschecks zullen plaatsvinden. Omdat dit allemaal meer tijd gaat kosten, worden reizigers waarschijnlijk vier uur van tevoren verwacht op het vliegveld, in plaats van twee.

Het gezellige van het vliegen en het op vakantie gaan, verdwijnt op deze manier snel, vinden sommigen. Want ook koffiedrinken in de cafés, of met alle passagiers wachten bij de gate, gaat er anders uitzien. De focus wordt gelegd op het behouden van de anderhalvemeter-regel en het constant schoonmaken van oppervlakten. Dit vereist een gestroomlijnde organisatie. Of het allemaal haalbaar is, dat is nog onbekend. Maar dat het vliegen anders wordt dan we gewend zijn, is zeker.

Praat mee

Wat vind jij hiervan? Vind je het leuk dat Transavia weer gaat opstarten met vliegen of zie je nu al op tegen alle regels en checks op Schiphol? Of vind je het sowieso raar dat het vliegverkeer nu al langzaam weer wordt opgestart? Praat mee op onze Facebookpagina!