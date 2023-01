DE VRAAG

Ik val maar meteen met de deur in huis. Ik wil een kind. Hij niet. Zeven jaar geleden ontmoette ik Frenk. Een gescheiden vader met twee zoontjes en twaalf jaar ouder dan ik. Ondanks het leeftijdsverschil vielen we als een blok voor elkaar en na drie maanden woonden we al samen. Het leven met Frenk is een feestje.

Eind goed, al goed zou je denken, maar nee. Zijn jongens zijn inmiddels twaalf en veertien jaar en zijn de helft van de week bij ons en de andere helft bij hun moeder. Ik ben dol op hen en zij op mij. Toen Frenk en ik elkaar leerden kennen wilde hij meteen weten of ik een kinderwens had, want hij wilde absoluut geen kinderen meer. Die had ik niet. Ik was achtentwintig, had een pittige studie achter de rug en had net een onwijs leuke baan. Een kinderwens had ik nooit gehad en ik kon mezelf ook niet voorstellen dat ik ooit zelf kinderen zou willen. Dat Frenk er al twee had was dan ook echt een cadeautje. Wel de lusten, niet de lasten. Die ene helft van de week zonder hen namen Frenk en ik het er dan ook flink van.

Vorig jaar, net na corona, merkte ik ineens dat ik er tegenop zag als de jongens weer naar hun moeder gingen. Sterker nog? Ik betrapte mezelf erop dat ik in kinderwagens ging lopen gluren en mezelf af ging vragen hoe een kindje van ons samen er uit zou zien. Je raadt het al. Toen ik aangaf dat ik open stond voor een kindje van ons samen was Frenk onverbiddelijk. Nee. Hij wilde absoluut geen kinderen meer. Welk argument ik ook aanhaalde hij bleef resoluut. Nee is nee en dat ik wist waar ik aan begon toen ik hem leerde kennen. Als ik een kinderwens had dan moet ik maar op zoek gaan naar een ander. Dat wil ik niet. Ik hou van hem en van zijn zoontjes en ik kan mijn leven niet voorstellen zonder hen,maar ik kan mijn leven ook niet voorstellen zonder kinderen van mezelf.

Ik ben de wanhoop nabij. Ben ik nou zo egoïstisch dat ik zelf ook een kindje wil? Groetjes, Sylvianne.

HET ANTWOORD

Nee. Natuurlijk niet. Zeven jaar geleden stond jij heel anders in het leven dan nu. En hij ook. Je kan en mag, vind ik, van een achtentwintigjarige die zegt nooit kinderen te willen niet verlangen dat ze er na zeven jaar nog precies zo over denkt. Dat argument heb je zelf vast al aangehaald.

Ik zou willen weten waarom hij niet samen met jou een kindje wil. Je klinkt als een leuke ‘stiefmoeder’ die echt om die jongetjes geeft. Ziet hij er tegenop om weer helemaal opnieuw te beginnen? Vindt hij zichzelf misschien te oud? Is het leeftijdsverschil te groot tussen zijn jongens en een eventueel kind van jullie samen? Geniet hij juist zo van zijn jongens< omdat hij een halve week zorg voor hen draagt en de andere helft van zijn vrijheid geniet? Ziet hij er tegenop om weer 24/7 een klein mensje in huis te hebben? Hoe ziet hij zijn leven met jou over nog eens zeven jaar? Heeft hij daar weleens over nagedacht? Hoe het voor jou moet zijn om op je tweeënveertigste al die jaren je kinderwens hebt moeten onderdrukken? Is hij bang dat jullie ooit uit elkaar gaan en dat jullie kindje dan ook in een gebroken gezin op moet groeien?

Zijn opmerking dat je dan maar op zoek moet gaan naar iemand anders die ook een kinderwens heeft, klinkt vooral als egoïstisch. Daarmee veegt hij al jouw verlangens van tafel en legt hij niet alleen de bal neer bij jou, ook gaat hij er totaal aan voorbij welke rol jij al zeven jaar hebt gespeeld in het leven van zijn zonen. Die opmerking, en zeker met betrekking tot zijn eigen kinderen, baart mij zorgen. ‘Sylvianne en ik zijn uit elkaar, want zij wilde een kind en ik niet? Sylvianne wilde een broertje of zusje voor jullie en ik niet?’ Welke boodschap geef je dan af aan je kinderen die blijkbaar ook dol op jou zijn?

Ik zou hem ervan overtuigen dat jullie in relatietherapie moeten gaan. Niet omdat jullie relatieproblemen hebben, maar omdat jij er over zeven jaar geen spijt wil gaan krijgen dat je nooit je verlangen naar een kind met hem (!) hebt doorgedrukt. Een goede relatietherapeut zal bloot gaan leggen waar bij hem precies de angel zit en hoe jullie relatie de komende jaren vorm zal moeten gaan krijgen als jouw kinderwens door hem wordt genegeerd. Wellicht brengt hem dat op andere gedachten.

Je bent nu vijfendertig. Het is erop of eronder. Pak de telefoongids. Ga googelen en maak een afspraak.

Heel veel liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen?Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.