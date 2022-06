Daghoroscoop 27 juni - Wees niet bang om het woord te voeren, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Als je gezondheid verbetert, zul je geneigd zijn dat toe te schrijven aan bekwame artsen of therapeuten, maar de echte geneeskundige is de kosmos die als jouw weldoener actief is. Besteed ondanks dit bericht toch vooral aandacht aan kwetsbare lichaamsdelen, zoals je hart, borststreek en maag.

RAM

Als je iets onder de knie wilt krijgen, kun je daar snel in slagen en indruk maken. Het zal je stimuleren andere onontwikkelde talenten een kans te geven. De steun die je krijgt rechtvaardigt een optimistische kijk op de toekomst.

STIER

Schakel zorgen en nervositeit uit als je een presentatie of voordracht moet houden. Je hebt niets te vrezen als je het onderwerp goed kent. Bericht van een naaste kan je geruststellen, maar ook diverse vragen oproepen.

TWEELINGEN

Je kunt in een goklustige stemming zijn; mocht je winnen begunstig dan een goed doel. Je zult je onderscheidingsvermogen en intuïtie moeten inzetten om erachter te komen wie je kunt vertrouwen en wie niet.

KREEFT

Je belangrijkste relaties kunnen vandaag profiteren van jouw energie. Als je iets wilt veranderen of lanceren zul je over de visie beschikken die tot een doorbraak kan leiden. Probeer niet om alles tegelijk te doen; één voor één is beter.

LEEUW

Informeer, als je professioneel gereedschap nodig hebt, welke aanbiedingen er zijn. Goed onderzoek wordt beloond. Beperk het drinken van alcohol bij een zakenlunch, anders ga je akkoord met iets waar je niet achter staat.

MAAGD

Door talent, techniek en discipline te bundelen wordt elke creatieve uitdaging een succes. Geloof in jezelf en doe gewoon wat je het liefste doet. Vraag niemand goedkeuring; weet wat je mogelijkheden zijn en streef geen perfectie na.

WEEGSCHAAL

Grijp een kans zaken te mengen met plezier. Een werksituatie kan interessante gesprekstof opleveren. Vertrouw niet op mondelinge afspraken en sta niet toe dat iemand zich onder een afspraak probeert uit te draaien.

SCHORPIOEN

Gezamenlijke financiën kunnen onder druk staan. Een relatie kan een seksueel dieptepunt bereiken, maar als je er eerlijk samen over praat, wordt verrassend snel een oplossing gevonden. Wees niet bang om het woord te voeren.

BOOGSCHUTTER

Help een vriend(in) een bijeenkomst te organiseren. Met jouw ideeën en goede smaak kan het iets bijzonders worden. Neem een besluit als je van loopbaan wilt veranderen. Betaal een schuld af als je een meevallertje hebt.

STEENBOK

Laat geen kans onbenut door luiheid of gebrek aan motivatie. Thuisblijven is een slecht idee. Het leven heeft iets voor jou in petto en er is werk aan de winkel. Studenten kunnen nu opschieten. Zet beloften en afspraken op schrift.

WATERMAN

Raadpleeg het internet als je met een cursus of studie wilt beginnen. De elektronische snelweg bespaart veel reistijd. Ook als jij je daarover zorgen maakt, zal een presentatie je reputatie ten goede komen.

VISSEN

Het kan nodig zijn de financiële kraan even dicht te draaien. Stop overbodige uitgaven en zoek met een accountant een creatieve oplossing. Fysiek kun jij je ineens tot iemand aangetrokken voelen, maar neem er de tijd voor.

