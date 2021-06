Simone: ’Long Covid is geen burn out!’

„Op 3 januari 2021 kreeg ik corona. Mijn klachten, schrik niet, zijn sindsdien onder andere:

Extreme moeheid: na een paar uur werken ben ik de middag en avond te moe om nog te praten, boodschappen te doen, of überhaupt iets te doen dat focus en aandacht vraagt.

Overgevoeligheid voor geluid: een gesprek met muziek of achtergrondgeluiden kan ik niet voeren. Mijn kinderen die hard lachen; ik wil ze bij wijze van spreken slaan. Ik hoor je praten, maar verwerk niet wat je zegt als er geluiden ‘achter zitten’. Ik raak in de war en van binnen fladdert het. De tv kan alleen zacht met ondertiteling aan.

Ik ruik nagenoeg niets en een paar uur per dag hangt er een benzinedamp in mijn neus. Ik proef sterk verminderd en soms vervormd. Kip smaakt bijvoorbeeld naar zeep. Ik traan als ik uien snijd, maar proef of ruik ze niet.

Ik verwerk informatie trager en heb daarom ook moeite met auto rijden.

Slecht slapen: dromen/nachtmerries. Deze klacht kwam eind maart in de plaats voor de scherpe hoofdpijn die ik de eerste maanden had.

Ik houd de dag niet vol zonder minstens een keer per dag een half uur te slapen.

Black-outs: ik val soms midden in een gesprek weg; heb dan een deel niet gehoord en heb geen idee waar het gesprek over ging. Dat is niets voor mij; mijn geest is normaal gesproken scherp... Meteen na zo’n black out voel ik een golf moeheid en kan ik (werkelijk fysiek) mijn ogen niet meer goed open houden.

Toen ik ooit burn out-klachten had, wilde ik eigenlijk alleen maar onder een dekentje liggen en met rust gelaten worden. Nu met long Covid remt mijn lichaam me terwijl ik graag wil werken. Ik houd namelijk van mijn werk en kreeg tot corona vooral energie terug uit mijn werk. Ik heb dan ook geen burn out, ik lijd aan long Covid!

Ontregeld onwillekeurig zenuwstelsel

We weten niet hoe het komt dat 80-90% van de mensen na een coronabesmetting gewoon herstelt en de andere 10-20% (van jong tot oud, slank, slim, sportief, etc) long Covid ontwikkelt.

Wat we wel weten, zo vertelde hersenletsel-revalidatie-arts Paulien Goossens in een webinar van de Hersenstichting, is dat bij long Covid het onwillekeurige zenuwstelsel is ontregeld. Dat verklaart ook waarom je je soms prima voelt en plotseling zo slecht.

„Je zult vanuit een rationeel schema balans moeten zoeken en rust moeten nemen, en niet steeds vanuit adrenaline je lichaam forceren”, aldus Goossens.

Adviezen

Omdat het onwillekeurige zenuwstelsel ontregeld is, voel je niet aankomen wanneer iets te veel is. Stel samen met je huisarts, fysio- of ergotherapeut een rationeel schema op voor je revalidatie. Het verschil: als je herstelt na bijvoorbeeld een knie-operatie mag je altijd iets door de pijn heen bewegen, aanvoelen wat je grens is, en die grens stap voor stap verleggen. Dat is dus niet het geval bij long Covid-herstel.

Organiseer je omgeving zo dat je overprikkeling vermijdt, maak afspraken op je werk en vráág er om als iemand het vergeet (’mag de radio uit want ...’).

Zoek ook uit wat jou juist helpt: in mijn geval wandelen en schrijven. Schrijven vindt plaats in stilte en werkt voor mij als een antidepressivum.

Tips

Fijn als je een collega met long Covid vraagt: