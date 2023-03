’Tjeerd dondert al snel van zijn roze wolk af’

Terwijl menig kijker al wekenlang vol spanning wacht op die eerste tongzoen – zelfs met een kusje zijn we al tevreden! -, staat dit stiekem saaie seizoen inmiddels toch nog op nummer één in de top tien best bekeken Videolandseries. Wat hebben wij kijkers een geduld hè? Maar de Bachelorette zelf voelt zich duidelijk toch genoodzaakt om te reageren op de braafheid die de boventoon voert. Aan RTL Boulevard vertelt Syl dat de mannen van goede huize moeten komen. „Zoenen doe ik niet zo maar. Ik vind dat je daar wel een beetje kriebels voor moet hebben” aldus de Bachelorette die eerder aan gaf met alle mannen een klik te hebben.

Diepgang in The Bachelorette

Een vriendschappelijke klik blijkt dus. Want duidelijk nog géén kriebels en het streven van Sylvia en haar mannen lijkt al acht weken lang het fenomeen diepgang te zijn. Op iedere speeddate – hoe romantisch de setting ook is en hoeveel kaarsen er ook zijn aangestoken – wordt alle ellende op tafel gegooid. In mijn ogen verwarren ze het begrip diepgang hier met het hebben van pijnlijke gebeurtenissen in het verleden. Geheel misplaatst dus. Want je kunt immers toch ook de diepgang met iemand opzoeken, die níet iets vreselijks heeft meegemaakt?

Daarnaast denk ik dat een date net zo waardevol kan zijn als er alleen maar wordt gelachen, geflirt en stiekem dus - ja, daar zijn we weer - gezoend. Het draait ten slotte toch vooral om spanning in een prille liefde? En laat dat nou net óók het basisingrediënt zijn van een programma dat draait om de zoektocht naar Ware Liefde. Naast een dosis ongemak en plaatsvervangende schaamte uiteraard.

Keukenprinses Sylvia

De mannen lijken zich ondertussen allesbehalve druk te maken om die zoen en vragen zich onderling af wat ze in plaats daarvan nog van Sylvia willen weten. Over diepgang gesproken. Samé roept dat ie vooral benieuwd is of Syl een beetje kan koken. Waarbij ik eerst nog denk (en hoop!) dat dit een wel heel slechte grap is, is ie nog bloedserieus ook. Samé houdt namelijk niet van koken, dus een keukenprinses aan de haak slaan is dan wel zo handig. Daar zit je dan in een datingprogramma anno 2023.

Gelukkig voor hem heeft Syl deze middeleeuwse opmerking niet gehoord, want laat hij nou nét degene zijn die wordt uitgenodigd voor een ritje in een helikopter. Maar daar steekt Tjeerd een stokje, euh roos, voor. Slim, is-ie eindelijk van die ongemakkelijke wild rose af én heeft hij een romantische een-op-een date.

Groen van jaloezie

Bij thuiskomst proberen de achtergebleven mannen de zure nasmaak van Samé nog even wat te versterken. Ze lijken wel een stelletje zure wijven en zien ineens groen van jaloezie. Tjeerd had volgens Giancarlo de roos zelfs moeten doorknippen en begraven. Nee, dat hadden de productie van het programma en Sylvia leuk gevonden.

Maar terug naar Tjeerd. Die pakt tenminste zijn momentje. In de chopper heeft ie al snel haar hand vast en na afloop op het bankje met een glas champagne trekt-ie haar lekker dicht tegen zich aan. Terwijl zich weer een zoenmoment voor doet, neemt Tjeerd eindelijk actie en vraagt hij als een echte gentleman of ie de Bachelorette een kusje mag geven. Een klein kusje. Nou dat mag, maar vooruit op haar wang. Het woordje ’braaf’ voor Bachelorette kunnen we bij deze officieel vervangen door ’preuts’.

Fittie

Bij thuiskomst dondert Tjeerd al snel van zijn roze wolk af. Omringt door alle concurrenten spreekt Matthijs uit wat hem op ’t hart ligt: Tjeerd voelt zich verheven boven de rest. Hij liep nogal te koop met zijn roos. Ik had de popcorn al bijna uit de kast getrokken, maar Tjeerd pakt het allemaal heel volwassen op. En ziet het zelfs als een wijze – gaap - les.

Tijd voor een heftige discussie is er ook niet, want Syl zit buiten geïnstalleerd voor een knisperend kampvuur met marshmallows. Giancarlo en Oscar mogen naast haar zitten en weten niet hoe snel ze over de fittie kunnen navertellen. (Ik zei het toch; een stelletje vrouwen!) Maar Syl is totaal niet geïnteresseerd, ze lijkt het wel stoer te vinden; zo’n man die recht op z’n doel afgaat. En geef haar eens ongelijk.

Kindertekening

Tijdens de groepsdate de volgende dag mogen de mannen zich van hun creatiefste kant laten zien. Patricia, Syls zus, gaat de mannen vermomd als kunstenares aan de tand voelen. Maar deze goed bedachte grap, komt helaas zelf slecht uit de verf. Terwijl alle mannen een prachtige kindertekening hebben opgeschilderd, heeft Giancarlo zijn creativiteit in de vorm van een graffiti-kunstwerk geuit. Maar ik weet ondertussen niet wat ik erger vindt. Die cliché openingszin dat ie de hemel in haar ogen ziet óf de spelfout.

Geen idee of dat de doorslag voor Sylvia is, maar hij krijgt diezelfde avond helaas geen rode roos. Syl geeft met de wijze woorden ’stille wateren hebben diepe gronden’ de laatst overgebleven roos verrassend genoeg aan Matthijs. Want waar Giancarlo beter deze tekst op zijn canvas had kunnen schilderen, is hij helaas degene die zijn koffer moet pakken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.