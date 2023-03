Opgeblazen gevoel? Dit kun je er tegen doen!

„Een opgeblazen gevoel: iedereen heeft het weleens ervaren, maar er zijn ook mensen die er structureel last van hebben”, vertelt Gottenbos. „Vrouwen lijken er meer last van te hebben dan mannen. Toch is het een darmklacht die niet zo serieus wordt genomen en daarom zijn er weinig tot geen officiële cijfers over bekend.”

Oorzaken van een opgeblazen gevoel

Verkeerde voeding… is een veelvoorkomende oorzaak. Bij de meeste mensen ontstaat het opgeblazen gevoel na de lunch of het diner. Dat betekent dat je waarschijnlijk iets eet waar je niet zo goed tegen kunt. Gluten, granen en zuivel kunnen een opgeblazen gevoel geven, maar een ongezond voedingspatroon kan ook de boosdoener zijn. Als je te veel suiker, alcohol en bewerkte voeding nuttigt, raakt je buik soms van streek.

is een veelvoorkomende oorzaak. Bij de meeste mensen ontstaat het opgeblazen gevoel na de lunch of het diner. Dat betekent dat je waarschijnlijk iets eet waar je niet zo goed tegen kunt. Gluten, granen en zuivel kunnen een opgeblazen gevoel geven, maar een ongezond voedingspatroon kan ook de boosdoener zijn. Als je te veel suiker, alcohol en bewerkte voeding nuttigt, raakt je buik soms van streek. Een te kort aan enzymen… kan ervoor zorgen dat je voedingsstoffen niet goed opneemt. Enzymen zijn eiwitten die nodig zijn om koolhydraten, vetten en eiwitten te verteren. Heb je een tekort aan enzymen? Dan kun je last krijgen van winderigheid en een langdurig vol en opgeblazen gevoel.

kan ervoor zorgen dat je voedingsstoffen niet goed opneemt. Enzymen zijn eiwitten die nodig zijn om koolhydraten, vetten en eiwitten te verteren. Heb je een tekort aan enzymen? Dan kun je last krijgen van winderigheid en een langdurig vol en opgeblazen gevoel. Een tekort aan maagzuur… geeft een vol en opgeblazen gevoel en zorgt ervoor dat het voedsel niet goed wordt verteerd. De darmbacteriën krijgen dan te maken met halfverteerd voedsel, terwijl ze eigenlijk bij verteerd voedsel pas echt goed hun werk kunnen doen. Dit verschijnsel is vaak te zien bij mensen die maagzuurremmers gebruiken.

geeft een vol en opgeblazen gevoel en zorgt ervoor dat het voedsel niet goed wordt verteerd. De darmbacteriën krijgen dan te maken met halfverteerd voedsel, terwijl ze eigenlijk bij verteerd voedsel pas echt goed hun werk kunnen doen. Dit verschijnsel is vaak te zien bij mensen die maagzuurremmers gebruiken. Grazen… is volgens Gottenbos ook een belangrijke oorzaak van een opgeblazen gevoel. Je darmstelsel houdt van rust. Het is het beste om drie grote maaltijden per dag te eten en niet te veel snacks. Tussen de maaltijden door wordt de dunne darm namelijk schoongemaakt. Je noemt dit het Migrating Motor Complex. Als je een maaltijd hebt genuttigd komt dit mechanisme pas na enkele uren op gang, daarom is het belangrijk dat je niet elke keer iets kleins tussendoor eet.

is volgens Gottenbos ook een belangrijke oorzaak van een opgeblazen gevoel. Je darmstelsel houdt van rust. Het is het beste om drie grote maaltijden per dag te eten en niet te veel snacks. Tussen de maaltijden door wordt de dunne darm namelijk schoongemaakt. Je noemt dit het Migrating Motor Complex. Als je een maaltijd hebt genuttigd komt dit mechanisme pas na enkele uren op gang, daarom is het belangrijk dat je niet elke keer iets kleins tussendoor eet. Stress… kan heel veel verschillende darmklachten triggeren, waaronder dus ook een opgeblazen gevoel. Wanneer je veel stress ervaart, maakt het lichaam zich klaar voor een vecht- of vluchtreactie. Er gaat op zo’n moment weinig energie naar de spijsvertering, waardoor darmklachten kunnen ontstaan.”

Opgeblazen gevoel voorkomen

Als je eenmaal last hebt van een opgeblazen gevoel, kun je daar op het moment zelf niet zoveel aan doen. Je kunt je spijsvertering op gang helpen met een kop warm water. Verder kun je eigenlijk alleen wachten totdat het overgaat. Gelukkig kun je het wel voorkomen!

Allereerst raadt Gottenbos aan om te beginnen met een voedingsdagboek: „Schrijf één à twee weken netjes op wat je allemaal eet en drinkt op een dag. Wanneer ervaar je dat opgeblazen gevoel? Is dat na een kop koffie of juist na een glas wijn? Je zult zien dat bepaalde voedingsmiddelen er meteen uitspringen. Merk je dat je vooral slecht reageert op ongezonde voedingsmiddelen? Dan kun je die het beste zoveel mogelijk uit je dieet schrappen. Is er juist geen peil op te trekken? Dan is het raadzaam om eens een ontlasting of bloedonderzoek te doen, zodat je kunt inzien of je misschien bepaalde tekorten hebt.”

Volgens Gottenbos is het nooit de bedoeling dat je na dit voedingsdagboek grote groepen gezonde producten uit je dieet gaat schrappen. „Op het internet circuleren er een hoop lijstjes met groente en fruit die een opgeblazen gevoel zouden veroorzaken. Ervaar je een opgeblazen gevoel na gezonde voeding? Dan is het echt belangrijk om dit nader te laten onderzoeken, want dan heeft dat vaak een onderliggende oorzaak.”

Stress

Naast het voedingsdagboek raadt Gottenbos aan om je algehele voeding onder de loep te nemen. „Zorg dat je gezond eet en niet veel meer dan drie maaltijden per dag. Je maag moet voldoende rust krijgen. Daarbij is het ook belangrijk om naar je stresslevel te kijken. Ervaar je veel stress? Probeer hier dan verandering in aan te brengen. Veel mensen vinden dit de lastigste stap, omdat dit niet op te lossen is met een pilletje of een ander voedingspatroon, maar het is wel ontzettend belangrijk. Stress kan namelijk een rol spelen bij veel verschillende darmklachten.”

Enzymen en probiotica

Een opgeblazen gevoel kan worden veroorzaakt door een verkeerd voedingspatroon en stress, maar het kan ook door bepaalde tekorten worden getriggerd. Hoe zorg je ervoor dat deze tekorten worden aangevuld?

Wanneer je een tekort hebt aan enzymen kun je dit aanvullen met bepaalde voedingsmiddelen. Rauw en onbewerkt voedsel kan het lichaam een handje helpen bij de spijsvertering, maar papaja, ananas en kiwi bevatten ook eiwitsplitsende enzymen. Volgens Gottenbos zijn er ook supplementen die je kunt slikken om dit tekort aan te vullen: „Het is belangrijk dat de supplementen lipase, protease en amylase bevatten. Lipase zorgt voor de vertering van de vetten, protease voor de vertering van de eiwitten en amylase verteert weer de koolhydraten. Wanneer het supplement al deze enzymen bevat, weet je dat je het complete pakket hebt.”

Naast enzymen kunnen probiotica ook voor een betere darmflora zorgen. Probiotica voegt goede bacteriën aan de darmen toe, waardoor de darmen optimaal kunnen werken. Het helpt voedsel af te breken en winderigheid te voorkomen. Probiotica zit in zuurkool, yoghurt en kimchi, maar er zijn ook supplementen van te vinden.

Winderigheid

Iedereen laat weleens een windje vliegen, maar wanneer kun je dan echt spreken van winderigheid? Gottenbos: „Het is normaal om rond de vijftien scheten per dag te laten. ’s Nachts laat je er een hoop ontglippen zonder dat je het door hebt, dus je kunt overdag uitgaan van vijf à tien scheten. Zijn het er meer? Dan weet je dat je te veel gas aanmaakt.”

„Het geluid en de geur van de windjes kunnen je ook meer vertellen. Is het een zachte scheet die stinkt? Dan gaat er iets niet helemaal goed met je eiwitvertering. Is de wind juist hard en zonder geur? Dan is er iets mis met je koolhydraatvertering. De eerder genoemde enzymen kunnen deze verteringen weer op gang helpen.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.