Column 51: Hij was zo bot, waarom bleef ik toch met hem afspreken?

Vlammetjes wanneer ik een outfit postte, oogjes als ik in zijn stad (Rotterdam) was en „wdj” (= Wat doe je? wanneer een boy te lui is om te typen) als hij weer eens een vrije zaterdagavond of lazy sunday had. Darren was al jarenlang mijn grootste fanboy op Instagram. Maar, om maar met de deur in huis te vallen, tegelijkertijd helaas ook de grootste fuckboy, want als puntje bij paaltje kwam, was hij onuitstaanbaar bot en ongeïnteresseerd.

Te lui om de deur te openen

Ik geloof dat we een keer of drie hebben afgesproken. En elke keer weer zorgde hij ervoor dat hij de minst mogelijke moeite hoefde te doen. Híj had behoefte aan wat aandacht en affectie, maar eindstand was ík telkens de sukkel die op zijn wenken naar zijn huis of studio reed. Dan zou je misschien denken dat daar een warm onthaal op me wachtte, maar bij aankomst buzzde meneer de deur open en kwam niet eens van de bank af! Een open deur misschien wanneer je dealt met zo’n player, maar ik stond toch telkens weer stomverbaasd te kijken.

Alweer uitgecheckt

Ik geloof niet dat hij me ooit iets te drinken heeft aangeboden of dat we echte gesprekjes hebben gehad. In principe mocht ik na een half uurtje diezelfde deur weer achter me dicht trekken. Hij was dan meestal alweer in zijn laptop/telefoon of Netflixserie gedoken zonder op te kijken en ook nog maar een woord met me te wisselen. Toch bleef hij bij mij een voet tussen de deur krijgen en slaagde er telkens in via de achterdeur weer binnen te komen.

Like me please

Achteraf voelde ik me een clowntje. Waarom trapte ik hier toch telkens in? En wat haalde ik hier überhaupt voor mezelf uit? Hij deed niéts om me te pleasen en er kon nooit een complimentje vanaf. Sterker nog: als hij me ook maar op iets kon pakken (een pukkel, een grijze haar, een kilootje te veel), kreeg ik het de hele avond te horen. Ik kreeg gewoon een complex door deze gast. Hoezo wilde ik zó graag bevestiging van zo’n eikel?

Koekje van eigen deeg

Toen hij op mijn melige carpool karaoke story reageerde dat ik als een bejaarde achter het stuur zat, besloot ik dat het klaar was. Dat deed de deur dicht! Al voelde het totaal tegennatuurlijk om me vanaf nu als een botte Harry te gaan gedragen. Darren kreeg een koekje van eigen deeg. Als stok achter de deur verwijderde ik zijn nummer en alle reacties op mijn Instagram Stories liet ik onbeantwoord. Geen haan die kraaide naar de likes die hij ’dropte’ op oude foto’s en toen hij uiteindelijk overstapte om me op Whatsapp te berichten, belandden zijn berichten ook daar voor een gesloten deur.

Er is er eentje jarig

Veel sneller dan ik dacht, wierp mijn strategie zijn vruchten af. Darren werd gék. „Hoezo negeer je mij? Ik ben altijd respectvol met jou geweest. Iedereen heeft mij gefeliciteerd, behalve jij.” Kennelijk was meneer jarig geweest. Normaal zou ik de eerste zijn die hem om 00.00u met veel bombarie had gefeliciteerd. Dit jaar kreeg hij krekels. Wat heerlijk eigenlijk dit.

Rollen omgedraaid

Nadat ik niet reageerde op zijn verwijten, kronkelde hij verder met „Je gaat met iemand anders hè. Ik wist het wel. Valt me van je tegen, Maartje.” In no time werd hij pisnijdig en venijnig vals. De people pleaser in me kreeg er hartkloppingen van hoe hij tegen me tekeer ging, maar eindelijk waren de rollen een keer omgedraaid. Ik had hem precies waar ik hem hebben wilde en hij liet zich ongelooflijk kennen.

Nog gefeliciteerd

Na drie dagen stilte van mijn kant, reageerde ik met een achteloze „Ik had je berichtjes niet gezien. Gefeliciteerd nog.” Geen minuut later werd ik geFaceTimed. Niet één keer maar 21 keer achter elkaar! Ik nam niet op en ging die avond op date met een willekeurige Tindermatch. ’Date night’, deelde ik op mijn Stories. Darren werd gék (zo gek als een deur?). Een reeks appjes volgde. „Wát een naaistreek dit! Je had me op zijn minst kunnen vertellen dat je door ging met daten.”

En deurrr

Ik kreeg me toch een emmer vol bagger over me heen. Maar voor het eerst kon het me niks schelen. Hij liet zijn ware aard zien en ik was eindelijk over hem heen. Mijn nieuwe date kreeg meerdere follow ups en als ik nu aan Darren terugdenk, vind ik het gewoon lachwekkend. Toegegeven, het is wat saai zonder al die vlammetjes en comments in mijn inbox, maar alles liever dan nog ooit zijn fuckboy treatment. Bovendien: waar één deur dichtgaat…

Meer VROUW

