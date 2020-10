Draag jij een mondkapje in openbare ruimtes?

Openbare ruimtes zijn ruimtes waar iedereen naar binnen kan zonder pasje of toegangticket, zoals de supermarkt. Het mondkapje biedt mensen zekerheid en veiligheid als de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Daarbij helpt het met het tegenhouden van ziektekiemen, die anders ontsnappen naar andere mensen.

Kosten

Terwijl Rutte oproept om het mondkapje in openbare ruimtes te dragen, maakt de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging, red.) zich zorgen over de kosten van de mondkapjes. Een wegwerpmondkapje kost ongeveer 1 euro en dat betekent dat men minimaal 30 euro per maand hieraan kwijt zal zijn. Dat is een bedrag wat niet iedereen kan missen. Daarom vraagt FNV aan gemeenten een financiële vergoeding voor mensen die krap bij kas zitten of desnoods vijf stoffen, wasbare mondkapjes te schenken. Dat zal veel mensen wat lucht geven, zo stelt FNV.

Maar je kunt natuurlijk ook een mondkapje (laten) maken. Uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC blijkt dat zelfgemaakte mondkapjes goed filteren. Mits ze zijn gemaakt van speciaal filtermateriaal, dat gebruikt wordt in ventilatiesystemen.

Bril

Men struikelt niet alleen over de kosten van de mondkapjes, maar er zijn ook praktische overwegingen waarom men ze liever niet draagt. Dat geldt bijvoorbeeld voor brildragers; bij hen beslaat de bril bij het dragen van een mondkapje waardoor hun zicht (te) slecht wordt. Daarom wordt de verleiding groter om het mondkapje onjuist te dragen. Een mondkapje met een goede filter is de oplossing.

