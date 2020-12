’Als mijn kind niet kan lopen en praten, wil ik hier dan nog zijn?’

Stephanie Kaars: „We zijn heel blij met elkaar.” Ⓒ Amaury Miller

Vlak na de geboorte kreeg Sterre een ademstilstand. De baby werd gereanimeerd, maar liep door het tijdelijk zuurstofgebrek een hersenbeschadiging op. Inmiddels is Sterre 11, ze is motorisch zwaar gehandicapt, zit in een rolstoel en communiceert met een toetsenbord dat ze met haar ogen bedient. Broertje Sietse (8) vindt het de normaalste zaak van de wereld. Hij weet niet beter.