’Waarom wil mijn nieuwe vriend geen seks met mij?’

DE VRAAG

Lieve Miriam, Ik heb er nog nooit in mijn leven gedacht om een wildvreemde op te zadelen met een probleem van mij. Het is ook niet echt een probleem, maar meer een vraag. Het zit zo. Tien maanden geleden ontmoette ik ‘Peter’. Dat is niet zijn echte naam trouwens. Het klikte meteen. We hadden onwijs veel lol, bleken dezelfde interesses te hebben en we hebben het reuzegezellig samen. Mijn vriendinnen vinden het een leuke vent en ze vinden ook dat hij heel goed bij mij past. Dat is ook zo. Hij is lief, zorgzaam, ziet er goed uit, ruikt lekker en weet mij elke keer te verrassen.

Geen seks

Wat mijn vriendinnen niet weten is dat Peter en ik, hoewel we enorm van elkaar genieten, geen seks hebben. We knuffelen veel. Houden elkaars hand vast. Geven elkaar een kus, slapen zelfs in een bed en dat is het. In het begin ondernam ik nog weleens een poging, maar om de een of andere reden kwam het nooit tot ‘de daad’ zelf zeg maar. Hij heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk dus ik ga ervan uit dat hij het minstens twee keer heeft gedaan, grapje, maar met mij dus niet. Ik ben er een paar keer over begonnen en elke keer zegt hij hetzelfde. Dat het niet aan mij ligt, maar dat hij er gewoon niks aan vindt. In het begin dacht ik dat hij misschien erectieproblemen had of dat hij nare ervaringen heeft gehad waardoor hem de lust is vergaan, maar hij beweert dat dat niet zo is.

De laatste keer dat ik er over begon reageerde hij nogal knorrig. Hij zei dat als ik een man zocht waar ik mee wilde n*^ken dat ik daar maar naar op zoek moest gaan. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil hem. Uit alles blijkt dat hij mij aantrekkelijk vindt en die aantrekkingskracht is wederzijds. Waarom hij niet die lust voelt begrijp ik niet zo goed. Welke man vindt er nou niks aan om all the way te gaan? Het is dus niet echt een probleem, ik hoop echt met hem, ondanks dat we geen seks hebben, oud te worden. Ik vraag me alleen af of dit vaker voorkomt? Afz. Een vraagstelster.

HET ANTWOORD

Ja. Dat komt vaker voor. We leven gelukkig in een tijd waarin we beseffen dat seks an sich uit meer bestaat dan ‘de daad’. Dat er allerlei variaties zijn qua seksuele geaardheden is gelukkig ook steeds bekender. We weten helaas ook dat er nog steeds heel veel wordt gejokt als het gaat over seks.

Uit onderzoek in 2004 is gebleken dat 1% van de bevolking aseksueel is. Waarschijnlijk is dat percentage hoger omdat er, gelukkig, steeds meer bekendheid over bestaat,maar men het toch nog een beetje verzwijgt. Aseksueel zijn, is, net als hetero-, homo-, bi- seksueel en alle andere vormen van geaardheden, een seksuele identiteit. Betekent dat dan dat iemand die aseksueel is geen libido heeft? Dat kan. Maar niet iedereen met een aseksuele identiteit ontbreekt het aan het hebben van een libido. Alleen is dat libido niet zaligmakend en ervaart zo iemand al intimiteit bij het vasthouden van je hand. Of het geven van een kus. Gewoon samen zijn en het leuk hebben is voldoende. Binnen het aseksuele spectrum bestaan er er talloze variaties. Van het niet beantwoorden willen hebben van lichamelijke aantrekkingskracht tot en met het wel aan willen gaan van een seksuele relatie met als doel die ander blij te maken of omdat er een kinderwens is.

Met de piemel

Mijn generatie, ik ben van 1968, en de generaties daarvoor spraken pas van seks als er ergens een piemel in was geweest. Alles daarvoor of daarna noemden we voor- of na- spel. We weten inmiddels dat er net zoveel mannen als vrouwen zijn die niets speciaals ervaren bij het hebben van ‘de daad’. Sterker nog: dat slaan ze liever over. Niet omdat ze aseksueel zijn maar gewoon omdat ze er weinig aan vinden. Ergens in ons collectieve geheugen blijft het hangen dat je pas echt seks met iemand hebt gehad als er wordt gepenetreerd. Ook wordt er vaak gezegd dat je pas een goede relatie hebt als je ook een goed seksleven hebt. Waarom zou je geen fijne relatie kunnen hebben als het nooit tot de daad komt? Leuk voor hen die dat wel hebben, maar het zegt niets over de kwaliteit van je relatie. Ik ken genoeg stellen die elkaar het kot uitvechten, maar het toch vier keer per week doen en ik ken ook genoeg stellen die nooit seks hebben en toch volledig harmonieus met elkaar samenleven.

Ik ken Peter niet en ik ben geen seksuoloog. Ja er zijn mensen die door ervaringen uit het verleden ambivalent staan ten opzichte van seks, maar als hij zegt dat dat bij hem niet het geval is zou ik hem maar gewoon geloven.

Lieve vraagstelster, mijn antwoord op jouw vraag is dus dat het vaker voorkomt dan we denken. Ik wens jullie samen een lang en gelukkig leven toe met veel geknuffel. Liefs, Miriam.

Meer VROUW

