’Wat een teleurstelling, ook nu ik zeeën van tijd heb, blijf ik lui’

Gelukkig kunnen wij ons werk ’gewoon’ vanuit huis doen. En geen reistijd betekent extra tijd om... elke ochtend yoga te doen - al is het maar een kwartiertje- , ontbijt te maken met de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit, lunch te bereiden met evenzoveel groenten, te ’wandelen’ op het dakterras en/of na het werk minimaal een half uur te sporten.

Hardlopen kan even niet, maar ik heb nog een heel scala aan cardio workouts waarmee ik ook m’n nieuwe hardloopbroek kan testen. Aangezien mijn horloge bij 3.000 stappen per dag blijft hangen, valt daar ook nog een hoop winst te behalen. En elke avond zelf koken moet momenteel ook lukken. Zeker nu ik tijd over heb. Toch?

Werkelijkheid

Nou, vergeet het maar. Al vond ik de lat die ik mezelf aanvankelijk had opgelegd helemaal niet hoog, de praktijk wijst anders uit. Het tegenovergestelde zowat. Die dosis fruit komt er wel, onder handen genomen door de staafmixer. Hup in één keer achter de kiezen. Die lunch? Die maakt m’n vriend (de voordelen van het thuiswerken). Ook nog niet zoveel op aan te merken. Maar die yoga die daarvóór had moeten plaatsvinden, deed ik niet. En dat half uurtje sporten ook niet.

Ik zei laatst quasigrappend dat ik het al een hele prestatie vind om m’n sportkleren aan te trekken. Nu kun je vast ook raden op welk getal mijn stappenteller dagelijks blijft hangen. Zelf koken lukt daarentegen aardig. Maar ik kan niet ontkennen dat ik houd van het verrassingselement dat mijn vriezer te bieden heeft. Ik noem die opgewarmde vondst, voor het feestelijke effect, graag ’tapas’. Daarbij maken alle horeca-initiatieven het ook wel heel makkelijk om eten te bestellen. Genoeg restaurants die aan het bezorgen zijn geslagen om alsnog inkomsten te kunnen genereren.

Motivatie

Normaal verbloem ik lui gedrag onder ’ik heb andere prioriteiten’. Maar come on, sommige van de goede ’quarantaine’-voornemens moet ik toch kunnen uitvoeren? Ineens krijg ik een flashback van een aflevering van DWDD University met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Die aflevering waarin hij vertelt dat je frontale kwab, de kwab van de motivatie is. De kwab die inzakt als je te veel zit en niet genoeg beweegt. Het gedeelte van je hersenen dat je eigenlijk elk half uur moet prikkelen.

Dus ga ik mij opnieuw iets voornemen: elk half uur even opstaan en lopen. Al zijn het maar tien stappen. Als ik dit voornemen onder de knie heb, ben ik misschien ook gemotiveerd om de resterende voornemens vol te houden. Ik moet duidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Alles is anders.