Anonieme getuigen zaak-Kouwenhoven kwijt

Twee anonieme getuigen in de zaak tegen de van wapenhandel en oorlogsmisdaden beschuldigde Guus Kouwenhoven zijn niet traceerbaar of niet benaderbaar. Het is daardoor voor de onderzoeksrechter onmogelijk de twee nogmaals te horen, zo bleek woensdag bij het gerechtshof in Den Bosch.