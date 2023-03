Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Vivienne is bewust soms lui: ’Het altijd ’aan’ staan brak me op’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

’Luiheid? Dat is eigenlijk niets anders dan de gewoonte om uit te rusten voordat je echt moe wordt.’ Ⓒ Getty Images

Druk-druk-druk! Ja, dan zijn we goed bezig! Of toch niet? Journalist Vivienne Groenewoud merkte dat het haar ging opbreken dat ze altijd ‘aan’ stond. Haar lontje was kort en haar humor verdwenen. Héél voorzichtig mocht ze van zichzelf wat vaker lui zijn en van haar vrijheid genieten.