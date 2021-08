Daghoroscoop 11 augustus - Zorg dat je overal op tijd bent, Steenbok

VANDAAG JARIG

In jouw carrière kan wat meer assertiviteit geen kwaad. Werk hard en ga de competitie aan. Dat kan met zich meebrengen dat je meer op reis moet. In je liefdeleven kan de passie hoog oplopen, zowel in positieve als in negatieve zin. Je zult wat minder nonchalant en opdringerig moeten zijn.

RAM

Een geplande reis zal vermoedelijk niet volgens schema verlopen; een reservering wordt geannuleerd of je voelt je niet optimaal. Een afspraak of bijeenkomst kan worden afgezegd of een gesprekspartner is afwezig. Word niet boos.

STIER

Neem geen beslissingen over de hoofden van anderen. Zorg dat je het met je partner eens wordt over een heet hangijzer. Schep niet op over een recente prestatie; de kans is groot dat men je niet gelooft of dat je iemand kwetst.

TWEELINGEN

Laat een teleurstelling je er niet van weerhouden je 100% in te zetten voor een nieuwe uitdaging. Je hebt alle reden om voorzichtig te zijn, maar sta open voor andere ideeën. Onderneem juridische stappen als je benadeeld bent.

KREEFT

Degene met wie je je leven deelt, kan er andere opvattingen op nahouden dan jij, maar die kunnen nuttig zijn. Span je in om een advies te begrijpen, dan zul je effectiever communiceren. Je kunt veel leren van uiteenlopende standpunten.

LEEUW

Als je overweegt met een vriend(in) in zaken te gaan, is dit een gunstig moment. Je zult geen moeite hebben om financiële ruggensteun te vinden voor je ideeën. Luister naar de raad van iemand die van wanten weet en bewaar je kalmte.

MAAGD

Stort je op je werk; je kunt complimenten en lof incasseren. Blijf wel met beide benen op de grond staan. Het is van belang precies te weten wat je wilt en je goed voor te bereiden als je op zoek gaat naar een baan.

WEEGSCHAAL

Doordat je de aandacht trekt, zul je in het leven dikwijls worden aangevallen. Prijs je gelukkig als je al jong hebt geleerd hoe je je moet verdedigen. Laat matigheid jouw motto zijn als je een goede gezondheid hebt en wilt houden.

SCHORPIOEN

Je stemming kan fluctueren. Noteer je emoties liever in een dagboek dan ze op onschuldige medemensen te botvieren. Let op details als je geestelijke arbeid verricht. Je kunt iets ontdekken wat anderen over het hoofd zagen.

BOOGSCHUTTER

Je hebt soms de vreemdste invallen die het toch waard zijn om te testen op bruikbaarheid, vooral als het om creatieve ideeën gaat. Laat je door niemand tegenhouden. Jouw fantasie en gevoel voor schoonheid wijzen je de weg.

STEENBOK

Leidinggevers kunnen vandaag onvoorspelbaar zijn; zorg dat je overal op tijd bent. Een geschikte dag om met vakantie te gaan naar een nieuwe locatie. Is een cruise iets voor jou? Blijf echter uit de buurt van casino en gokhal.

WATERMAN

Ga een discussie over geld niet uit de weg. Dit is een goed moment om bezit te kopen of te verkopen. Houd vast aan de prijs die je in gedachten hebt. Als je met vakantie bent kan verveling toeslaan, maar blijf wel vrolijk.

VISSEN

Er kan zich een fraaie zakelijke kans voordoen. Hoewel je bang zult zijn risico’s te nemen, lijkt het om een redelijk veilig voorstel te gaan. Neem de tijd om erover na te denken en feiten en cijfers op juistheid te controleren.

