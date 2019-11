Demi studeerde in Hong Kong: De sfeer was grimmig

„Ik wilde altijd al heel graag Zuidoost-Azië ontdekken en ook vanuit de Erasmus Universiteit werd geadviseerd om naar Hong Kong te gaan, omdat er goede media gerelateerde vakken worden gegeven. Toen ik erheen ging, was de situatie nog rustig. Ik moest natuurlijk wel wennen aan mijn nieuwe leven met mijn kamergenootje en elke dag nieuwe mensen ontmoeten, maar na een paar weken was ik al helemaal gesetteld.”

Vluchten

„De eerste keer dat ik in een van de protesten terechtkwam, was tijdens mijn bezoek aan het stadscentrum in Mong Kok. Er kwam een hele stoet protesterende mensen op ons af, gevolgd door een groep politieagenten. Gelukkig werden we door een local naar binnen getrokken, zodat we veilig konden afwachten totdat het buiten weer rustig was. Ik vond het heel spannend en voelde me onveilig.”

Student overleden

„Gelukkig had ik daar niet dagelijks mee te maken Eigenlijk is het vooral heel onrustig geweest tijdens de eerste en laatste weken van mijn studietijd. Tussendoor was het ineens weer verdacht stil. Totdat er een student van mijn universiteit overleed. Vanaf die dag is het volkomen geëscaleerd en werden al mijn lessen gecancelled. In de dagen erna heb ik alleen maar studenten zien vertrekken. De campus raakte steeds verder leeg en de sfeer was heel grimmig.”

Terug naar huis

„Ook vanuit de Erasmus Universiteit werd mij geadviseerd het land te verlaten. Mijn vlucht naar huis zou vergoed worden. Ik had alleen helemaal nog geen zin om weer naar huis te gaan, dus besloot ik om, samen met een groepje andere studenten, van de nood een deugd te maken en naar Phuket te vliegen. Op dit moment zit ik in Kuala Lumpur en daar vandaan vliegen we naar Bali. Geen straf, dus. Over een week gaan we terug naar Hongkong om te kijken hoe de situatie dan is. Voor de zekerheid heb ik wel al mijn belangrijkste spullen ingepakt.”

Geen afscheid

„Ik baal wel van de situatie, maar wat ik vooral erg vind, is dat ik van veel nieuwe vrienden geen afscheid heb kunnen nemen. Gelukkig kan ik wel al mijn lessen en tentamens online doen, dus dit beïnvloedt het verloop van mijn studie in principe niet. Ik hoop wel dat ik de kans krijg om hier terug te komen als het weer wat rustiger is, want de stad is verder echt geweldig.”

