Last van hoofdluis? Dit doe je ertegen!

„Een hoge luchtvochtigheid en warmte is waar ze goed in gedijen”, aldus Schipper. Volgens haar steekt hoofdluis aan het begin van het nieuwe schooljaar bijna overal de kop op. „September is de luizenmaand. Wij hebben het tijdens deze periode even druk als een parfumeriezaak tijdens de feestdagen. Hoofdluis is in principe van alle seizoenen, maar toch zien wij in de zomer en herfst vaak een opleving. Dit komt door het klimaat en door het feit dat ouders vaak vlak voor het nieuwe schooljaar hun kroost controleren op luis.”

Hoe kun je hoofdluis herkennen?

Hoofdluizen zijn kleine beestjes van zo’n 3 millimeter groot. Ze zijn grijzig of bruinig van kleur en leven tussen het hoofdhaar. Ze leggen eitjes (neten) die zich vastkleven tussen de haren. Of deze haren gewassen of ongewassen zijn, maakt ze niet zoveel uit. Zolang het maar dik en warm is, daar zijn ze dol op. De luizen leggen in een razendsnel tempo neten die meestal na een week uitkomen. Hierna zullen deze luizen het proces weer herhalen. In een maand tijd kan dit dus oplopen tot in de honderden eitjes.

Een besmetting met hoofdluis begint sluipend, waardoor je ze eigenlijk pas constateert wanneer ze al flink hebben kunnen huishouden. „Het venijn zit hem in de neten. Het is heel moeilijk om een levensvatbaar eitje te zien en met de kam glij je er vaak makkelijk overheen.”

Maar hoe kun je hoofdluis dan herkennen? Veel mensen denken dat je het kunt herkennen aan de jeuk en voor een deel is het waar, maar niet iedereen die besmet is met luis ervaart dezelfde jeuk. Wanneer luizen je bloed drinken, injecteren ze een stofje. Sommige mensen zijn hier allergisch voor, waardoor ze last krijgen van jeuk. Toch zijn er ook heel veel mensen die hier niet allergisch op reageren en de luizen dus niet voelen ‘kriebelen’. Hierdoor kunnen ze er lang ongemerkt mee rondlopen. Waar kan je de luizen dan wel aan herkennen? „Bij het kammen van het haar kunnen uitwerpselen van de luis naar beneden vallen. Sowieso is het eigenlijk raadzaam om eens in de zoveel tijd met een goede luizenkam door je haar te gaan. Dan ben je een luizenplaag voor”, aldus Schipper.

Hoe kun je hoofdluis behandelen?

Volgens Schipper zijn er nog een hoop misvattingen over hoe je hoofdluis het beste kunt behandelen. „Een luizenmiddel, ongeacht merk of prijs, doodt nooit alle neten. Het middel zal waarschijnlijk wel alle luizen uitroeien, maar nagenoeg nooit alle eitjes. Soms zitten er wel honderden duizenden neten in het haar. Wellicht dat het luizenmiddel de hoeveelheid neten kan halveren, maar nagenoeg nooit allemaal. Op de verpakking van luizenshampoos staat vaak aangegeven dat je er na één behandeling vanaf bent, maar jammer genoeg gaat dat echt niet zo makkelijk. Je moet blijven kammen, kammen, kammen. Ook als er geen hoofdluis meer te zien is. Doe je dit niet? Dan is jouw kind waarschijnlijk de bron van een herbesmetting.”

De beste manier om hoofdluis op te sporen en te behandelen, is dus gewoon door een luizenkam te gebruiken. Maar let op: de ene luizenkam is de andere niet. „Bij een gemiddelde besmetting zie je vaak vijf luizen en ongeveer duizend neten. De meeste mensen krijgen de luizen gedood en een klein deel van de eitjes, maar het merendeel van de neten blijft toch echt zitten. Hierdoor is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Daarom is een goede luizenkam zo belangrijk. De standaard luizenkam die je bij de drogist koopt, doet vaak niet zijn werk. Je moet daarvoor echt de ’Licemeister Netenkam’ hebben. In zeven kambehandelingen kom je daarmee van de luizen af, mits volgens instructies toegepast.”

Hiernaast is het volgens Schipper niet nodig om na een luizenbesmetting heel je huis overhoop te gooien. „Luizen gaan niet in je kleding of beddengoed zitten. Besmetting vindt alleen plaats via het haar. Knuffels, kussens en dekens hoeven dus géén grondige wasbeurt. Het is wel belangrijk om na een besmetting je haarborstels en elastiekjes goed na te lopen. Zitten daar nog verdwaalde haren in? Dan kan dit eventueel wel een bron zijn van herbesmetting.”

Kun je hoofdluis preventief bestrijden?

Schipper: „Kam preventief één keer per week de haren met een netenkam, zodat je er altijd snel bij bent. Haal hiernaast alle haren uit borstels en elastiekjes, zodat er geen kruisbestuiving kan plaatsvinden. Verder helpt het niet om de haren in te vlechten. Luizen glippen er dan nog steeds tussendoor. Je kunt je kind tijdens een luizenopleving in de klas het beste met een strakke knot naar school sturen. Daar kruipen de luizen minder makkelijk tussen.”

