Houd jij je kind thuis bij verkoudheid?

Beslisboom

Jeugdartsen Nederland (AJN) en BOinK hebben een beslisboom gemaakt op basis van de coronarichtlijnen. Die kunnen mensen gebruiken om te bepalen of hun kind met neusverkoudheid beter kan thuisblijven. In de beslisboom worden vragen gesteld als ’Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?’ en ’Heeft het kind verhoging (37,5 – 37,9)?’. Het moment waarop het kind neusverkouden is en die verkoudheid niets te maken heeft met gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma, moet het kind thuisblijven. Ook wanneer het kind verhoging heeft, moet het thuisblijven.

Dat er nog altijd onduidelijk is over wanneer je je kind moet thuishouden, blijkt uit de reacties op Twitter: Deze vader vindt het bijvoorbeeld allemaal nog erg onduidelijk.

Deze moeder (van een puberkind) is van mening dat je het zekere voor het onzekere moet nemen.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij dat iedereen het zekere voor het onzekere moet nemen en zijn/haar kind bij verkoudheid moet thuislaten? Of denk jij dat kinderen teveel lesstof zullen missen als ze om elke kleine verkoudheid moeten thuisblijven? Praat mee op onze Facebook-pagina!