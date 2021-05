Durf jij nog ongegeneerd te bakken op het strand?

Met een gemiddelde van 23 graden is het de komende dagen stralend weer. Hier en daar zijn er zelfs uitschieters van 25 graden. Na de regenachtige maand mei zaten velen met smart te wachten op deze zonnestralen.

Risico op huidkanker

Toch is het algemeen bekend dat een teveel aan zonnestralen niet goed voor ons is. Overmatige blootstelling aan zon vergroot het risico op huidkanker. Des te vaker je huid verbrandt, des te groter het risico op huidkanker, aldus KWF Kankerbestrijding.

Het KWF stelt dat Nederlanders vaak denken dat het niet zo’n vaart loopt met de risico’s van de zon, maar toch is huidkanker de meest voorkomende kanker in Nederland. De afgelopen 10 jaar is het aantal mensen met huidkanker meer dan verdubbeld.

Rimpels door de zon

Naast het risico op huidkanker heeft de zon ook een ander negatief effect op onze huid. Uit een onderzoek uit 2013, gepubliceerd in het tijdschrift Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology bleek dat de zon verantwoordelijk is voor een groot deel van de zichtbare gezichtsveroudering. Meer dan 80% van alle rimpels, pigmentvlekken en een verminderde huidelasticiteit zou veroorzaakt worden door uv-straling.

Genieten van de zon

Dat blootstelling aan uv-straling niet goed voor je is, is niets nieuws. Maar houden deze risico’s ons tegen om volop van de zon te genieten? De zon is nu eenmaal geen gegeven in het klimaat van Nederland, dus willen mensen ervan genieten zolang het duurt. Of is uren bakken en braden in de zon niet meer van deze tijd, met alle kennis die we nu hebben over huidbeschadiging?

