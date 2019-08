Kinderen worden voorbereid op ‘school shootings’ Hoe kon het zover komen?

De scholen gaan weer beginnen, en ik herinner me nog goed hoe leuk ik het vond om nieuwe spulletjes uit te zoeken voor Emma en Alec. De zomervakantie leek wel een deeltjesversneller: de kinderen kwamen er steevast uit met langere armen, grotere voeten en vooral ook een veranderde smaak.

De Hello Kitty-gymtas kon opeens écht niet meer en het Cars-broodtrommeltje moest dringend worden ge-upgrade naar iets met Spider-Man.

Houd je dát aan?

Inmiddels zijn Emma en Alec jongvolwassenen en heb ik uiteraard niets meer te vertellen over hoe ze zich kleden – voor zover ik daar ooit iets over te vertellen heb gehad.

Maar soms kan ik mezelf niet inhouden. Dan moet ik toch nog even vragen: “Ga je zó mee naar het restaurant?” Of het al even vervelende: “Houd je dát aan?”

Ik begrijp heus wel dat doorzichtige kanten body’s in de mode zijn, maar ik weet niet of je daarmee uit eten moet gaan. En Alec zou het liefst overal in zijn joggingbroek gaan zitten.

Ja, ik weet het: het is pissen tegen de wind in, maar af en toe probeer ik het toch. En dan kijk ik maar weer naar al die leuke kinderkleertjes voor dit najaar: de dierenprints in felle kleuren, aapjes, panda’s, papegaaien. Rugzakken met bloemetjes, coole neonstrepen, ja zelfs ecorugzakken die van gerecyclede PET-flessen zijn gemaakt.

Aandoenlijk

Ik vond het altijd erg aandoenlijk om mijn kleine smurfen met hun grote rugzakken de deur uit te zien gaan; de wijde wereld in, dansend op hun nieuwe, witte gympies die één speelkwartier wit zouden blijven. Voorzichtig met oversteken en geen honden aaien die je niet kent – dat waren zo ongeveer de veiligheidswaarschuwingen die ik Emma en Alec heb meegegeven.

Maar hoe zou het voelen wanneer ik als moeder had moeten zeggen: “Als er iemand begint te schieten, maak je dan heel klein en verberg je hoofd en je romp achter je rugzak.” Want dát is de realiteit voor veel Amerikaanse schoolkinderen.

Daar zijn nu al zoveel school shootings en andere schietpartijen geweest, dat de bulletproof backpacks de winkel uitvliegen. Hoe is het zover gekomen dat een nieuwe rugzak niet meer wordt uitgezocht op een vrolijk dierenprintje maar op kogelwerende kwaliteiten?

Schietpartijen

Sommige ouders die in het leger hebben gezeten, halen het kevlar uit hun oude spullen en naaien dat zelf in een rugzak; anderen kopen er een voor 200 dollar op Amazon. En dan moet je je arme kind uitleggen dat-ie zich daarachter moet verschuilen.

Dat zijn armpjes en beentjes misschien geraakt worden, maar dat hij daar hopelijk niet van doodbloedt. Veel scholen doen active shooter drills: dan oefenen ze met de kinderen wat ze moeten doen als er iemand met een machinegeweer door de gangen maait.

Ik denk dat er maar één ding is wat ze kunnen doen. Blijven leven tot ze 18 zijn, en dan stemmen op een partij die een einde maakt aan deze wapenwaanzin.