Ryan (8) en Anastasia (5) zijn multimiljonairs door YouTube

Twee van de tien meestverdienende YouTubers ter wereld zijn piepjonge kinderen. Bovenaan het lijstje bestbetaalde YouTube-sterren prijkt de 8-jarige Amerikaanse jongen Ryan Kaij. Hij verdient naar schatting van het Amerikaanse tijdschrift Forbes meer dan 23 miljoen euro per jaar. De 5-jarige Russische Anastasia Radzinskaya komt op een nette derde plaats. Zij verdient rond de 16 miljoen euro per jaar met haar YouTube-kanalen.

De meeste kinderen mogen blij zijn als ze wat extra geld verdienen met het buiten zetten van het vuilnis of het wassen van de vaat. Deze ’kindsterretjes’ daarentegen worden rijk van biljoenen views op hun YouTube-video’s.

In Nederland zijn er ook kinderen die geld verdienen met het maken van YouTube-video’s. De Inspectie SZW en Sociale Zaken houdt deze ontwikkeling op YouTube in de gaten. Jonge kinderen mogen niet werken, om hun veiligheid en gezondheid te beschermen, maar met deze nieuwe vorm van inkomstengenerering en werk zijn de regels nog niet helemaal duidelijk. De vraag is of er door dit soort werk risico’s voor kinderen ontstaan. De arbeidsinspectie komt volgend jaar met een visie op deze ontwikkelingen.

Gat in de markt

De 8-jarige Ryan werd bekend door zijn ‘unboxing’-video’s. In deze video’s beoordeelt hij verschillende soorten speelgoed. Zijn kanaal Ryan ToysReview debuteerde in 2015 en is ondertussen uitgegroeid tot een kinderkanaal met ruim 23 miljoen abonnees.

De 5-jarige Anastasia, beter bekend als Nastya, heeft ondertussen 107 miljoen abonnees. Ze heeft zeven verschillende Youtube-kanalen die samen meer dan 42 biljoen keer zijn bekeken. In haar video’s krijg je een kijkje in haar leven en is ze meestal spelend met haar vader te zien.

De YouTube-video’s van de jonge sterren worden door hun ouders geproduceerd. Het meeste geld wordt verdiend met advertenties, samenwerkingen met bedrijven en het verkopen van speelgoed onder de namen van de kinderen.

Praat mee

Video's met kinderen blijken dus een gat in de markt. Het tijdschrift Forbes meldt dat video's met kinderen erin drie keer zoveel worden bekeken in vergelijking tot andere succesvolle YouTube-video's. Maar is het wel verantwoord om zulke jonge kinderen om te toveren tot influencer of YouTube-ster? Vind je dat er een minimumleeftijd voor dit soort werk moet komen? Of zie je 'influencen' en 'Youtuben' niet echt als werk?

