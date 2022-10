Wat vind jij van gender reveal party’s: feest of verschrikkelijk?

De gender reveal party is naar verluidt door de Californische blogger Jenna Karvunidis in het leven geroepen. Zij liet in een video zien hoe ze het geslacht van haar baby kenbaar maakte aan haar familie. Voor zover bekend, werd zo’n onthulling door anderen nog niet gedeeld op social media. Maar het bleek een regelrechte hit.

Momenteel zijn gender reveal party’s een heuse trend en verzinnen mensen steeds gekkere manieren om het geslacht van hun toekomstige baby bekend te maken. De één vindt de trend fantastisch, de ander niet.

Uit ecologisch standpunt is het feest niet altijd verantwoord. Een stel in Brazilië liet bijvoorbeeld een waterval blauw kleuren en toekomstige ouders in Arizona zetten met ’gender reveal’-explosieven een groot bosgebied in brand.

Naast dat het in sommige gevallen slecht zou zijn voor het milieu, schrijven mensen op Twitter ook helemaal geen zin te hebben in het feest: eerst een babyshower, dan een gender reveal en tot slot ook nog eens op kraamvisite. Het kan wel wat minder, opperen zij.

Ook vinden mensen dat de nadruk niet zo erg moet worden gelegd op het geslacht van het kind. Want wat maakt het uit of je een jongen of een meisje krijgt?

Bregje vindt een gender reveal party waanzin.

Twitteraar @Juut0408 vindt het aantal cadeautjes dat ze tegenwoordig voor baby’s moet kopen best veel.

Carlijn vindt een babyshower leuk, maar een gender reveal party hoeft van haar niet.

Maar Marjolein vond de gender reveal party waar ze is geweest enorm leuk en spannend.

Twitteraar @anoucque viert liever dat het kind gezond geboren is.

Wat vind jij van gender reveal party’s? Is het een leuke manier om het geslacht van je baby te onthullen, heb je misschien zelf ook zo’n feest gegeven? Of vind je het maar overdreven? Praat mee via onze Facebookpagina!

