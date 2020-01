Daghoroscoop 3 januari

VANDAAG JARIG

Hoewel u een ambitieus type bent wordt 2020 in uw carrière geen sterk jaar. U zult meer gericht zijn op de toekomst; de planeten die zich met doelstellingen bezighouden op de lange termijn staan in de slaapstand. De meeste voldoening zal voortkomen uit sociale activiteiten en creativiteit.

RAM

U kunt veel voor elkaar brengen door uw enthousiasme voor een zaak. Vooruitgang kan u bijna niet ontgaan als u bereid bent alles te geven. Streef ernaar op goede voet te blijven met superieuren, dat zal zeker vrucht afwerpen.

STIER

Vrienden kunnen vandaag een belangrijke rol spelen in uw leven. Neem het initiatief om hen samen te brengen. U zult zich zeker en sterk voelen en uw vrienden zullen u motiveren. Maak gebruik van uw charme, humor en creativiteit.

TWEELINGEN

Focus op professionele zorgen; u kunt te maken krijgen met leidinggevers of autoriteiten. Probeer toeschietelijker te reageren op de noden van de mensen in uw directe omgeving. Een kantoor romance kan gevaarlijk worden.

KREEFT

Een geschikt moment om op het totaalbeeld van uw leven te focussen. Begin een opleiding of zet een studie voort en probeer afstand te nemen van de wijze waarop u over zaken en uw normale routine pleegt te denken.

LEEUW

U hebt een sterk plichtsgevoel en zult bereid zijn anderen een helpende hand te bieden. Misschien kunt u zich aansluiten bij een sociale beweging of begint u een zoektocht naar de diepere mysteries van het leven.

MAAGD

Besteed aandacht aan uw relaties, zowel zakelijke als persoonlijke. Omdat u goed met mensen kunt omgaan voelt u zich bijna overal op uw gemak. Een juridische kwestie die met een scheiding of erfenis te maken heeft behoeft aandacht.

WEEGSCHAAL

De nadruk zal liggen op het dagelijks werk en de diensten die u anderen kunt aanbieden. Let goed op details en zie ook schijnbaar onbelangrijke details niet over het hoofd. Let op hetgeen u eet en beweeg genoeg.

SCHORPIOEN

Volg in een creatief project uw hart en haal inspiratie uit uw onderbewustzijn. Op liefdesgebied kunnen heftiger emoties spelen dan anders. Blijf in balans en stel u niet te bezitterig op, zeker niet als het om kinderen gaat.

BOOGSCHUTTER

Besteed tijd aan familie en andere beminden en houd voeling met het verleden, dan kunt u ontdekken wat u te wachten staat. Schik u naar de wensen van de mensen om u heen en bied steun als zij daaraan behoefte hebben.

STEENBOK

Er kan zich een nieuwe mogelijkheid voordoen om geld te verdienen. Durf enig risico te nemen of te investeren in iets wat te maken heeft met uw idealen of waaraan u waarde hecht. Blijf wel met beide benen op de grond.

WATERMAN

Geld en materieel bezit zijn belangrijk voor u en geven u een gevoel van veiligheid. Neem weer eens de tijd om na te denken over de richting die u bent ingeslagen en wat u motiveert om op deze weg verder te gaan.

VISSEN

De kosmos kondigt een keerpunt aan voor een kwaal waaraan u of een naaste lijdt. Er kan ook een eind komen aan een langlopend project. Houd rekening met wisselende stemmingen van mensen en met een uitbarsting of ruzie.

