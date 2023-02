’Ik vind zijn ex een slechte moeder’

„Moeder worden... Het is er nooit van gekomen. Ik fladderde altijd van vriendje naar vriendje en zodra een man begon over ’exclusiviteit’ of zelfs samenwonen, was ik weer gevlogen. Nooit heb ik gedacht: met jou wil ik oud worden.

Totdat ik anderhalf jaar geleden zo’n ontzettend leuke, lieve man ontmoette. Ik ben tot over mijn oren verliefd. Hij laat me lachen en maakt mijn leven zoveel leuker. En dat terwijl hij toch de nodige ellende heeft meegemaakt, en nog steeds...

Dwarsligger

Zijn ex maakt hem het leven zuur en ligt dwars op alle echtscheidingsfronten: geld, het huis, de kinderen… Ze hebben er drie, maar hij heeft zijn dochters nauwelijks nog gezien. Hoewel we niet samenwonen en ik me ook totaal niet met zijn vorige relatie en kinderen bemoei, laat ze die arme meisjes geloven dat hun vader geen tijd meer voor ze heeft, omdat hij ’een nieuwe mevrouw’ heeft ontmoet en hij die leuker vindt dan zij.

Ze vergiftigt hun onschuldige kinderbreintjes met allerlei leugens over hun vader. Laatst heeft hij de oudste moeten troosten toen ze bij een vriendinnetje aan het spelen was. Haar moeder was zo aardig om hem te bellen toen zijn dochter in tranen uitbarstte bij de vraag: ’Hoe vaak ga je naar papa?’

Hoe kun je die meisjes met die nare verhalen opzadelen? Hij is dol op zijn dochters en heeft alles voor ze over. Als hij nu zou moeten kiezen tussen hen en mij, dan had ik het nakijken. En terecht. Ik kan me heel goed voorstellen dat je verdrietig of boos bent over een scheiding – hoewel ze dat met wederzijdse overeenstemming hadden besloten – maar je gaat je frustraties toch niet over die onschuldige kinderhoofdjes uitspelen? Dan ben je een slechte moeder, vind ik.

Frustratie

En hij is zo’n leuke papa. Dat heb ik een paar keer mogen meemaken. Zo geweldig om te zien hoe hij met ze dolt, aan verkleedpartijtjes meedoet, pannenkoeken met ze bakt en op z’n gitaar gekke liedjes met ze verzint voor het slapengaan… Ik werd ter plaatse nog verliefder op hem.

Destijds mochten ze nog wel naar hem toe, omdat zijn ex toen aan het daten was met de man voor wie zij de scheiding in gang had gezet. Helaas bleek hij het toch iets minder serieus te menen dan zij, maar toen was het kwaad van de scheiding al geschied. Pijnlijk en verdrietig. Nu staat zij dus met lege handen en heeft haar ex-man ineens wel serieuze verkering. Met mij.

Heus, ik snap haar frustratie, maar je laat je kinderen toch niet nog meer de dupe worden van je eigen verkeerde inschatting? En die lieve man; ik zie hoe hij onder deze hele situatie lijdt. Voor hem zou ik zelfs zomaar de pil vergeten. Een kindje van ons samen, dat hij altijd bij zich mag houden… Ik gun het hem zo. Zou ik dan toch nog moeder worden?”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

