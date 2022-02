Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Leonie (48) vond haar grote liefde online: ’Bizar, zo goed als we matchen’

Door Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

„We kletsten honderduit, zelfs zoveel dat ik te laat dreigde te komen voor een afspraak. Ik gaf hem dus snel een kus en vertrok, maar zat die hele avond met hem in mijn hoofd.” Ⓒ Feriet Tunc

40+ en dan toch nog de liefde van je leven tegenkomen? Leonie Bosklopper (48) lukte het dankzij een online datingsite. Even een paar keer klikken of swipen en je kan dus zomaar De Ware ontmoeten. Ze leerde Jean-Pascal van der Endt (48) in 2018 kennen via E-matching en woont inmiddels met hem samen. Zij werkt als officemanager en doet een opleiding tot professioneel coach, hij is productmanager in de ICT.