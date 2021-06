Voel jij je leeftijd?

„Nee, niet echt. Dat komt denk ik omdat ik met veel jonge mensen werk. Toch voelde ik me even ’oud’ toen mijn dochter en haar vrouw vertelden dat we opa en oma worden in november. Ik ben inmiddels helemaal aan het idee gewend en kan niet wachten om ons eerste kleinkind te ontmoeten. Het woord oma klinkt misschien oud, maar je ziet de oma’s tegenwoordig ook achter de kinderwagen rennen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Als je haar maar goed zit! Ik doe eigenlijk maar wat, maar zorg er wel voor dat ik er verzorgd uit zie. Wat ik wel belangrijk vind, is dat er in mijn dagcrème een beschermende factor zit, omdat ik verdachte plekjes op mijn lichaam heb. Verder ben ik blij met hoe ik ben en ik zou mezelf nooit willen veranderen.

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal wel jonger. Mijn leidinggevende is 29 en toen ik voor de grap tegen iemand in de winkel zei dat ik haar moeder had kunnen zijn, werd ik niet geloofd. Dat streelt toch je ego!”

Wat vind je het mooist aan jezelf

„Ik ben gezegend met mijn figuur; ik draag maat 36 of een kleine maat 38. Dat terwijl ik drie kinderen heb gebaard, waaronder een tweeling. Het bizarre is dat vier uur na de geboorte van de tweeling, mijn vader na een kort ziekbed is overleden op 57-jarige leeftijd. Mijn moeder kwam me aan mijn ziekenhuisbed feliciteren en condoleren. Zijn overlijden is een zwarte bladzijde uit mijn leven. Het heeft me diep geraakt. Ik viel heel veel af en werd graatmager, omdat ik niet goed wist hoe ik met dit verlies moest omgaan. Na anderhalf jaar ben ik uit het dal gekomen en bereikte ik weer een gezond gewicht. Ik mis mijn vader nog elke dag, maar heb inmiddels een weg gevonden om er mee om te gaan.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met de verdachte plekjes die ik op mijn huid heb. Ik ben onder behandeling bij een dermatoloog en ik hoef maar te bellen als ik iets niet vertrouw. Helaas zit het in de familie, ook mijn moeder en broer hebben verdachte plekjes om hun huid. Zodra de zon schijnt draag ik een hoed en probeer ik zo veel mogelijk uit de zon te blijven. Het zit toch altijd in je achterhoofd dat het een keertje mis kan gaan. Een goede gezondheid is en blijft het belangrijkste.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat ik een makkelijke prater ben en dat ik opensta voor alles en iedereen. In mijn omgeving stel ik vaak de vraag: kan ik je ergens mee helpen? Het maakt me niet uit wie het is, ik ben blij als ik iemand kan helpen. Een voorbeeld? Als ik een dakloze zie, zou ik kunnen vragen of hij of zij een kopje soep wil. Ik voel me voor niemand te groot en ben een allemansvriend. Als ik iemand leuk vind, sluit ik diegene al snel in mijn hart. Mijn man zegt weleens dat ik rustiger aan moet doen en tijd voor mezelf moet nemen. Maar ja, het zit er nou eenmaal bij mij ingebakken om altijd voor iedereen klaar te staan.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja! Ik ben een gezegend mens en ben ontzettend trots op mijn gezin en familie. Door de jaren heen heb ik geleerd om te horen, zien en zwijgen. Je hoeft niet altijd zout in de wonden te strooien als iemand een keer iets anders doet dan ’normaal’. Laat iedereen in zijn waarde.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben een gezondheidsfreak: ik hou van gezond eten en kook graag de Aziatische keuken. Ik ga op tijd naar bed en doe zoveel mogelijk dingen waar ik blij van wordt. Je moet het leven zelf een beetje spannend houden. Niemand heeft er wat aan als je achter de geraniums gaat zitten.”

Heb je een levensles?

„Mijn levensles is: ’We stoppen niet met spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen met spelen.’ Ga erop uit, ga leuke dingen doen en maak niet overal zo’n drama van. Wees vriendelijk en vraag eens of je wat kunt doen voor mensen in je omgeving. Maak van je hart geen moordkuil en praat het uit als er iets is. Je hebt maar een leven dus gebruik het zo goed mogelijk.”

