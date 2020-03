Corona-angst... ’Ik houd mijn kind stiekem al thuis’

Volgens de Leerplichtwet moeten kinderen gewoon naar school, zolang die open is. Er is echter een uitzondering voor kinderen die recent in een risicogebied zijn geweest en kampen met klachten als hoesten, koorts en/of verkoudheid. Die kinderen krijgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ’quarantaineadvies’. En alleen die ouders wordt verzocht de kinderen thuis te houden om besmettingen te voorkomen.

Richtlijnen

De meeste scholen houden zich aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo moeten scholieren vaker hun handen wassen en hun neus snuiten in papieren zakdoekjes. Andere scholen gaan nog een stap verder: op basisschool De Regenboog geven leerkrachten ouders geen hand meer. Sommige ouders zijn echter nog niet helemaal overtuigd van het nut van deze voorzorgsmaatregelen en zouden graag hun kind(eren) willen thuishouden, meldt ouderorganisatie Ouders & Onderwijs aan De Telegraaf.

Praat mee

