’Ik droom van een baan als datastrateeg bij de Formule 1’

Door Sabine Leenhouts

„Ik denk dat het zelfs in mijn voordeel zou kunnen werken dat ik een vrouw ben. Veel bedrijven willen nu juist vrouwen aannenem, omdat ze die nog niet zoveel hebben.” Ⓒ Thijs ROOIMANS

In vrijwel alle sporten timmeren vrouwen tegenwoordig aardig aan de weg, maar de Formule 1 blijft nog steeds een mannenbolwerk. Toch zijn er ook stoere chicks te vinden die daar dolgraag verandering in zouden brengen. Zij horen niets liever dan het geluid van een brullende motor en dromen ervan om ooit deel uit te maken van de Grand Prix. Niet als pitspoes, maar op het circuit of achter de schermen.