Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Ook mijn adoptiemoeder verbrak het contact’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

„Mijn moeder kwam met een lijst vol verwijten over wat ik in haar ogen niet goed deed.” Ⓒ Iris Planting

Myranda Hilhorst (52) is vijf als ze door haar biologische moeder ter adoptie wordt afgestaan in Zuid-Korea. Ze is bijna vijftig als haar adoptiemoeder het contact rigoureus verbreekt. Opnieuw verliest ze haar moeder, opnieuw is ze wees.