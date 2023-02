Praat mee: Slaan we door in het vermenselijken van huisdieren?

We beschouwen de dieren simpelweg als volwaardig familielid. „Dit komt door het feit dat we steeds meer kennis hebben van de dieren. We weten steeds meer wat er omgaat in het dier en zien ook veel overeenkomsten met onszelf”, zegt dierendeskundige Maarten Reesink tegen Hart van Nederland.

Tijd en geld

Volgens Reesink speelt ook het feit dat mensen tegenwoordig meer tijd en geld hebben mee: „Eerst zagen mensen dieren als gebruiksvoorwerpen.”

Een recent onderzoek van dierenspeciaalzaak De Huisdiersuper bevestigt dit. Hieruit blijkt namelijk dat Nederlanders sinds 2016 maar liefst twintig procent meer geld aan hun huisdieren uitgeven. Volgens de onderzoekers komt dit niet alleen omdat we meer te besteden hebben, maar ook omdat we (nog) meer om onze dierenvrienden zijn gaan geven.

Vraagtekens

Veel dierendeskundigen zetten vraagtekens bij het vermenselijken van huisdieren. Zo deelde dierenarts Jan Staman al eens zijn afschuw voor een vegetarisch dieet voor katten in het Parool: „Een kat is een roofdier, een echte carnivoor. Als je die zijn vlees onthoudt, ben je niet goed wijs. Het is ook nog eens ongezond voor zo’n kat.”

Toch ziet de dierenarts de toegenomen vermenselijking niet per se als iets negatiefs. Hij juicht de liefde voor dieren toe, maar plaatst daarbij wel een kanttekening: „Een reutje verbieden om tegen iedere boom een plasje te doen, is onzinnig. Het hoort bij natuurlijk hondengedrag. Zolang we oog houden voor de natuurlijke behoeften van ons huisdier, komt het allemaal wel goed.”

