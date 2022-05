’Ik ben dol op een middagje spa, maar mag die relaxmuziek uit?’

Premium VROUW magazine

Douane-beambte verbaasd: ’Ga je met je ex-echtgenoot op reis?!’

Hester Zitvast (44) heeft een modern gezin; ze is gescheiden, heeft vier kinderen bij twee mannen én een heel goede band met haar ex. Ze gaan zelfs met z’n allen op vakantie. Gek? Het verbaast haar eerder dat er zoveel strijd is tussen exen.