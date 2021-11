Daghoroscoop 8 november - Focus op toekomstplannen, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Een liefdesrelatie kan averij oplopen als zich onverwachte karaktertrekjes bij je partner manifesteren. Bedenk of jij degene bent die deze in de ander naar boven brengt. Je zult misschien je best moeten doen om de boel bij elkaar te houden, maar dat kan lukken als je je daar echt voor inspant.

RAM

Je kunt een aanbod krijgen als jouw huis te koop staat, al zal de prijs niet zijn wat je in je hoofd hebt. Benader veranderingen in je dagelijkse routine positief; doe waaraan je niet kunt ontkomen en pak morgen de draad weer op.

STIER

Pas op; er kan je waardevolle informatie ontsnappen waardoor je in lastig vaarwater terechtkomt. Breng in je woonomgeving structurele veranderingen aan maar reken niet op hulp. Graaf diep en stel vragen als je iemand wantrouwt.

TWEELINGEN

Beleggers kunnen een gunstige dag beleven hoewel het moeilijk kan zijn om te beslissen waar zij de winst moeten zoeken. Zet niet al je troeven op één kaart. Houd er rekening mee dat mensen vandaag moeilijk te bereiken zijn.

KREEFT

Vele verschillende contacten kunnen voor een drukke dag zorgen. Plemp je agenda niet zo vol dat je spontaan aan iets kunt meedoen. Zakelijke gesprekken kunnen positief verlopen en tot wederzijdse tevredenheid leiden.

LEEUW

Trek je terug en breng je creativiteit op gang. Hoewel je avontuurlijk van aard bent en openstaat voor nieuwe ervaringen verdient vandaag rust de voorkeur. Je kunt je geblokkeerd voelen. Een kans om op reis te gaan kan vervliegen.

MAAGD

Wees op je hoede als iemand je wil betrekken bij een gezamenlijke investering die je draagkracht te boven gaat. Er komt een moment dat vriendschappen en doelstellingen zullen veranderen, maar nu waarschijnlijk nog niet.

WEEGSCHAAL

Je kunt in je werk ineens op een gebrek aan steun stuiten van je partner of een teamgenoot. Ben je op middelbare leeftijd dan bestaat de kans dat je van baan verandert. Jouw hang naar onafhankelijkheid kan een goede relatie verstoren.

SCHORPIOEN

Positief denkwerk en optimisme kunnen de moed verschaffen om iets onder handen te nemen waarvoor je anders terugdeinst. Een intellectuele uitdaging kan je op scherp zetten, waardoor je misschien politiek geïnteresseerd raakt.

BOOGSCHUTTER

Je kunt financieel ontregeld raken door onder andere ruzie. Focus op verzekeringen, je testament en toekomstplannen. Regel iets waardoor je op lange termijn verzekerd bent van inkomsten. Ga in op een dwaas plan; het houdt je jong.

STEENBOK

Thuis kunnen plannen verstoord worden door problemen met bijvoorbeeld de verwarming of waterleiding. Til er niet te zwaar aan; plannen kunnen worden opgeschort. Door samen de schouders te zetten onder een saai karwei groeit saamhorigheid.

WATERMAN

Naasten of medewerkers kunnen je verrassen met een nieuwtje dat een aanslag kan zijn op je inventiviteit. Probeer besluitvaardig problemen op te lossen, want aarzelen kost geld. Delegeer, je kunt niet alles alleen doen.

VISSEN

Je kunt met onkosten te maken krijgen of je hebt te veel geld uitgegeven. Blijf ver van speeltafels; Vrouwe Fortuna ziet het even met jou niet zo zitten. Focus op artistiek werk om je te uiten, niet om er geld mee te verdienen.

