Kerst vieren kan ook best zónder vlees

„Kalkoen”, vinden man en zoon. „Konijn”, zeggen de twee dochters. „Lasagne met spinazie en ricotta”, zeg ik. „Neeee”, roepen ze in koor. „Kerst hoort met vlees, mam.”

De vier carnivoren bij mij thuis tegen de vegetariër. Hoewel de kinderen niet anders weten dan dat ik geen vlees eet, lijkt het wel of ze er al hun hele leven aan moeten wennen. En kerst hoort met vlees. Want je moet jezelf verwennen in die tijd. Met amandelspijs, cadeautjes, kerstkransjes en… vlees.

Hoort kerst met vlees?

Maar is dat nu wel zo? Hoort kerst met vlees? Vrede op aarde. Hoort daar de slacht bij? Het teloorgaan van de aarde door het kappen van regenwoud dat nodig is om alle slachtdieren van voedsel te voorzien? Het milieu dat wordt aangetast door de uitstoot van gassen door al die dieren? Zeven keer zoveel dieren worden jaarlijks geslacht dan dat er in het wild leven. Vrede op aarde. Sta daar eens bij stil. Gossie, wat verwennen we elkaar in dit kader toch met zo’n lap rood vlees, denk ik dan.

Maar hoewel ik niet alleen sta, ben ik redelijk in de minderheid met mijn persoonlijke kerstgedachte op dit vlak. Dat besef ik maar al te goed. Jumbo, Albert Heijn, Aldi: alle supermarkten adverteren met vlees in deze tijd. En niet zomaar vlees, nee, enorme hompen nabloedende stukken van dode dieren slaan me als het ware om het hoofd als ik de advertenties tegenkom. Ossenhaas, rollades, hazenpeper: het kan niet op. En dan, eenmaal binnen bij de buurtsuper. Kalkoenen van afmetingen die in de tijd van de dino’s niet misstaan hadden liggen in de koelschappen. Stukken hert, struisvogel, kwarteltjes, klaar om opgegeten te worden.

Vrede op aarde

Ik vind het jammer, elk jaar weer. Een feest van vrede op aarde. Van nieuw geboren hoop. Van licht en geluk. Als je daar goed over nadenkt, wordt dat dan niet overschaduwd door al die slachtingen die voorafgaan aan al dat vlees in de winkel? Al die bomen die weer om moeten. Al die uitstoot. Plus dat rood vlees helemaal zo goed niet voor je is. Waarom zou je het nog eten? Wat er tegenwoordig aan vleesvervangers te koop is, is van zo’n sublieme kwaliteit. Je proeft het verschil nog nauwelijks. Waarom wordt daar niet wat meer reclame voor gemaakt?

Want waarmee men adverteert, wordt doorgaans goed verkocht, volgens de marketingmensen van de ketens. Waarom geldt er geen extra belasting op dat vlees, gezien de schade aan het milieu? Moeten we niet een zogenaamde vleestaks invoeren? Als vlees duurder wordt, zullen minder mensen het kopen en misschien meer mensen nadenken over wat al dat vlees eten voor effect op de wereld heeft. Want om de schade die de bio-industrie toebrengt aan het milieu op te vangen, zou vlees ook duurder moeten zijn. En vleesvervangers zouden goedkoper en minstens net zo lekker als vlees moeten zijn.

Net echt

Een keten als IKEA heeft dat goed begrepen. Die hadden voordat ze dicht moesten worst, hamburgers, gehaktballetjes en Mexicaans gekruid vlees in de vriezers zitten, maar ook vegetarische opties. Ook in de restaurants kon je tegenwoordig goed terecht als niet-vleeseter.. Ik kocht er vegaballetjes met cranberrysaus. Niet van echt te onderscheiden, vond ook mijn man. De kinderen heb ik ze thuis gegeven. „Lekkere gehaktballetjes, mam.” „Nou, he”, zei ik. „Die wil je elke dag wel, toch?” Er werd driftig geknikt. Bingo.

Maar goed, begrijp me niet verkeerd, ik vind helemaal niet dat iedereen met kerst aan de IKEA-ballen moet. Dat kan ook helemaal niet, nu IKEA dicht is. Maar is kerst minder kerst als er geen vlees op tafel staat? Is vlees, om het woord nog maar eens te gebruiken, essentieel om je verwend te voelen? Nee, denk ik. Ik eet al 22 jaar geen vlees, ook niet met kerst. Mensen die me op bezoek krijgen, zuchten wel eens. Lekker een chateaubriand in de oven is tenslotte makkelijk. Maar goed. We zitten dit jaar massaal thuis. Tijd zat, dus. Nu alles anders dan anders is dit jaar, ook kerst, misschien een idee om ook dat diner eens alternatief in elkaar te zetten? Met auberginetartaar en artisjok en biologische roqueforttaartjes? Heerlijk eten. Zonder last voor het milieu. Zonder moordpartijen. En eigenlijk toch ook helemaal in de kerstgedachte. Vrede op aarde. En met die gedachten, in de mensen een welbehagen. Amen.