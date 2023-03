Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Wist je dat heel veel vrouwen denken dat pijn erbij hoort tijdens seks?’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

„Als je kijkt naar mensen die tantra-seks hebben, lijkt het wel een soort dans.” Ⓒ Astrid Zuidema

Marisol (45) haar partner Timo verdient zijn geld als gigolo. Naast dat hij met haar naar bed gaat, doet hij dat ook met zijn goede vriendin Paris. Marisol vertelt open over hun seksleven en hun gedeelde passie voor tantra. Het interview met Paris wordt morgen gepubliceerd en omdat Timo sinds gisteren te zien is in Candy Boys publiceerden we gisteren het interview met hem.