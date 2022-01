Hoe kom je uit die winterdip? 9 tips op een rij

1. Vier thuis vakantie

Een winterdip zit deels tussen de oren. Dus ben je de donkere winterdagen zat, zet dan muziek op van jouw favoriete vakantiebestemming, kook het lokale gerecht en trek gewoon die mooie zomerjurk aan met een warm vest erover.

2. Kom in beweging

Op de bank onder een plaidje liggen… heerlijk. Maar het maakt ook slaperig. Van sporten krijg je juist energie. Dus ga op die hometrainer zitten, pak de gewichtjes op of ga buiten hardlopen. Een bloedhekel aan sporten? Doe dan aan schoonmaak-fitness: sop de kasten, ruim de besteklade op en lap de ramen. Als alles jou tegemoet blinkt, straalt dat af op je humeur. En stiekem heb je flink bewogen.

3. Slaap lekker

Acht uur geslapen en nog steeds moe, of juist niet in slaap kunnen komen… In deze donkere dagen, maakt het lichaam minder melatonine aan, dat voor een slaperig gevoel zorgt. Pak dus overdag zoveel mogelijk daglicht mee, ga op vaste tijden naar bed, zorg voor een goede temperatuur (niet te koud, niet te warm) in de slaapkamer en voor genoeg ventilatie. Kun je toch de slaap niet vatten? Blijf niet draaien. Sta even op en ga wat lezen. Probeer het daarna nog eens.

4. Maak plannen

Het is echt waar: voorpret is bijna net zo leuk als de vakantie zelf. Maak plannen voor komende zomer of een weekendje weg. Denk even niet aan corona, maar aan een tropisch strand, de best aangeschreven restaurantjes en het resort waar jij straks weer die heerlijke zomerse cocktail gaat drinken.

5. Doorbreek de sleur

Lijken de dagen zich aaneen te rijgen? Geef jouw energielevel een boost door de dingen eens helemaal anders te doen. Ontbijt jij steevast met thee en een boterham met kaas? Check dan eens het to-go ontbijt in het koffietentje in de buurt. Dat geeft nieuwe energie.

6. Spreek af met vriendinnen

Leuke plannen maken (en ook uitvoeren) doet iets met het gemoed. Dus trek je agenda en ga lunchen met een vriendin of maak een strandwandeling, alles om weer wat leven in de brouwerij te krijgen!

7. Zweet het eruit

Een dagje sauna of stoombad is altijd een goed idee. Even al dat luie winterzweet eruit, genieten van een goede massage en na een dompelbad kom je weer helemaal herboren thuis.

8. Interne schoonmaak

In de winter hebben we vaak meer trek in koolhydraatrijke gerechten. In zoet, suiker en alcohol. Daardoor komen we aan, maar voelen we ons ook vermoeider. Denk daarom eens aan ontgiften. Ga een maandje alcoholvrij, eet meer groenten, fruit en vis, minder vlees en laat de zoetigheid en snacks helemaal liggen.

9. Pak dat licht mee

Te weinig daglicht maakt somber. De zon zorgt voor de aanmaak van vitamine D en dat is belangrijk om je goed te voelen. Ga dus veel naar buiten. Lichttherapie kan ook helpen tegen depressies.

