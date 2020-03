Maaike (42) behoort tot een risicogroep: Ja, ik kan hier dood aan gaan

We zijn totnutoe nogal gelaten, als het gaat om corona. Dat wil zeggen: niet als het wc-papier betreft. Of hamsteren. Zoals het er nu voor staat, zal een groot deel van de Nederlanders corona krijgen. Berichten dat de meesten er gelukkig (nog) lichamelijk niet zoveel last van hebben, maakt dat sommigen denken dat het allemaal wel meevalt. Ik merkte dan ook gelaten reacties: ’Gelukkig, de meesten lijken gematigde verschijnselen te krijgen’.

Generale repetitie

Maar we moeten niet doen alsof deze tijd een generale repetitie betreft. De gelaten houding en het ronduit laconieke gedrag merk ik overigens ook in mijn directe omgeving: mensen die buiten gewoon hoestend staan te keuvelen, jongeren en kinderen die rondhangen in groepen (soms zelfs mét volwassen toezicht te dicht in de buurt)... Alsof er niks aan de hand is! Helaas. Helaas omdat deze nonchalante houding wel degelijk erge gevolgen kan hebben. En niet alleen voor mij, voor wie deze ’relaxte‘ houding letterlijk fataal kan aflopen.

Alle (spirituele) positivo’s en mindset masters die hier een gezellige kans in zien voor dingen als een ’hogere frequentie’ ten spijt; we hebben hier echt een serieus probleem waarover we niet luchtig moeten doen alsof het een generale repetitie betreft. Ik ben liever realistisch en duidelijk, that is my middle name. We dealen hier met de werkelijkheid en zullen ons aan regels moeten houden. Voor de veiligheid van ons állemaal.

Flatten the curve

We doen dit niet alleen voor ouderen en chronisch zieken. Want luister. De voornaamste reden dat iedereen fysiek 1,5 meter afstand moe houden, is om te voorkomen dat de groei van het virus exponentieel toeneemt. Het zogeheten ’flattening the curve-effect’. Op het moment waarop het virus exponentieel groeit, is de kans groter dat er meer mensen in het ziekenhuis belanden. Dat heeft mogelijk tot gevolg dat het zorgsysteem zodanig overbelast raakt, dat de ziekenhuizen, net zoals in Italië, hartverscheurende keuzes moeten maken - wie nog wel en wie niet te helpen - omdat de medische zorg niet meer toereikend is.

Longontsteking

Er zijn mensen die eerder in het ziekenhuis belanden omdat ze ouder zijn of omdat ze bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben die ervoor kan zorgen dat hun ziekteverloop ernstiger is dan bij ‘gezonde’ mensen (zelfs potentieel fataal). En ik ben zo iemand; ik kan hier dood aan gaan.

Ik wil het niet dramatiseren, maar er evenmin te licht over doen. Door mijn diabetes type 1 (die dankzij een nieuwe insulinepomp behoorlijk goed gereguleerd is) behoor ik tot een risicogroep. In mijn geval betekent dat concreet: als ik een longontsteking zou ontwikkelen ’dankzij’ corona is de kans bovengemiddeld dat ik in het ziekenhuis beland.

Onreguleerbaar

Het risico zou in mijn geval zijn dat mijn diabetes door de ontsteking alsnog onreguleerbaar wordt wat er weer voor kan zorgen dat een ontsteking kan escaleren, nou ja, enzovoort. Ik wil het woord niet per se in de mond nemen, maar ja, als mijn insulinepomp ontstekings-glucosewaarden niet meer kan opvangen kan ik hieraan doodgaan. Denk overigens niet dat omdat jij gezond bent, jij dus géén risico loopt.

Omdat ik echt niet de enige ’kwetsbare’ persoon ben (denk ook even aan je eigen ouders bijvoorbeeld), is het van het allergrootste belang dat we met zijn allen inderdaad ons best doen om dit virus zo veel mogelijk op een ’gecontroleerde’ manier te laten rondgaan - zoals Rutte al aangaf in zijn speech - en daarbij de kwetsbaren te sparen.

Bedankt

Wij doen hier alles om ervoor te zorgen dat we gezond blijven. Ik leef niet echt in de illusie dat het mij niet alsnog kan treffen (ik ben alert, niet angstig), maar op het moment dat we met zijn allen de verspreiding vertragen, is de kans dat IC’s overbelast raken en geen zorg meer kunnen bieden aan dringend hulpbehoevenden (niet alleen mensen met corona, maar ook iemand die een hartaanval krijgt of een ongeluk) het kleinst.

Dus. Wil ik de mensen die nu fysieke afstand betrachten bedanken. Niet alleen omdat jullie mensen zoals ik beschermen tegen besmetting - mensen voor wie een hand geven of bij anderen in de buurt komen nu letterlijk life threatening is geworden - maar ook omdat we op deze manier ons samen beschermen tegen een van de grootste rampen die Nederland momenteel treft. Compassie en mededogen is nu belangrijk. Juist nu. Nú kunnen we laten zien wat wij als maatschappij waard zijn als het er écht om spant. Doe het voor mij, maar óók voor jou en je eigen familie, voor als het nodig mocht zijn en jij op de IC terechtkomt, om welke reden dan ook.

Laten we dus onze ogen niet sluiten voor corona. We willen hier immers geen Italiaanse situaties. En nee, we zijn echt niet heel veel anders dan Italianen. Maar die aanname willen we nu niet testen. Toch?