’Zijn handen gaan op zoek naar de knoopjes van mijn jurk’

Ik laat de jurk over mijn hoofd glijden en bekijk mezelf in de spiegel. Het model zit als gegoten. De stof volgt precies de rondingen van mijn lijf en de rok ruist als ik beweeg. Ik draai nog een rondje voor de spiegel en ga dan naar beneden. We hebben vandaag weer een therapiesessie en ik denk dat het leuk is voor Bas als hij me in de jurk ziet. Dan heeft hij tenminste iets leuks om naar te kijken, want de sessies zelf zijn hel. Ze doen naar mijn idee meer slecht dan goed.

Therapiemethode

Ik wilde met Bas in therapie omdat ik dacht dat het zinvol zou zijn om de ellende die hij veroorzaakt heeft op te ruimen, zodat we samen, met de kinderen, verder kunnen. Daarbij had ik een therapiemethode voor ogen die meer uitging van het gevoel en persoonlijke groei. De praktijk pakt anders uit: we hebben de schade die Bas heeft veroorzaakt nog steeds niet behandeld en de toekomst is ook nog niet aan bod gekomen. Laat staan mijn gevoel en persoonlijke groei.

„Mam!”, met een bestraffende toon haalt Lente mij uit mijn overpeinzingen. Ik kijk haar vragend aan: „Wat is dat”, vraagt ze terwijl ze met een vies gezicht naar mijn outfit wijst. „Mijn nieuwe jurk”, antwoord ik: „Vind je hem niet mooi?” Ze proest. „Ja, voor je moeder. Die kleur! Die lengte!” Hoe ze het voor elkaar krijgt, weet ik niet, maar ze kan met een welgemikt „Mam!”, mijn plezier in een kledingstuk compleet vergallen. Ik zie het nu ook: het is een omajurk.

Boekweitsalade

„Ik wil het met jullie hebben over welk effect je gedrag op de ander heeft”, begint de therapeut de sessie: „Anouk, kun je mij een voorbeeld geven van de laatste ruzie die jullie hadden. Ik bedoel uit de periode voor jullie scheiding?” „Toen alles nog koek en ei leek?” De therapeut knikt. Het eerste wat bij me op komt is een ruzie over eten. Ik had op donderdag yogales en Bas zorgde dan voor het eten. Ik zette altijd wel het een en ander klaar, om hem te helpen. Die avond kwam de yogajuf niet opdagen, dus ik ging weer naar huis. En daar trof ik Bas en de kinderen op de bank, pizza etend terwijl ze schaterend een dom televisieprogramma keken. Mijn boekweitsalade lag onder in de vuilnisbak, naast onze opvoedregel: we eten gezond en met aandacht. „En toen”, vraagt de therapeut. „Toen werd ik woedend.” „Waarom?” „Omdat het niet de afspraak was. En het was niet die ene keer. Hij bleek zich iedere donderdag niet aan de afspraak te houden”, antwoord ik.

De therapeut knikt en vraagt aan Bas: „Welke afspraak was dat volgens jou?” „De afspraak dat ik met de kinderen zou eten. Dat heb ik gedaan. Ik begreep wel dat Anouk baalde, omdat ze de boekweitsalade voor niets had gemaakt. Daar heb ik ook mijn excuses voor gemaakt. Maar Anouk bleef maar doorgaan.” Ik word weer boos: „Natuurlijk. Jij hield je niet aan de afspraak! Ze moeten gezond eten.” „Jawel. Ik heb ervoor gezorgd dat de kinderen te eten kregen op de avonden waarop jij naar de yoga ging. Je bent op een gegeven moment zelf vooraf gaan koken. Dat heb ik je nooit gevraagd.” En zo doen we de hele ruzie opnieuw over. Alleen worden we nu af en toe onderbroken door de therapeut. Ze graaft naar zaken die niet ter zake doen. In plaats van boven water te krijgen waarom Bas vreemd gaat, is de conclusie van deze sessie dat ik me buitengesloten voelde toen ik Bas daar zo samenzweerderig met de kinderen op de bank trof.

Geduld

Ik ben nog boos als Bas me thuis afzet. „Kom op, schatje”, begint Bas en buigt zich voorover om me te kussen. Hij strijkt langs mijn wang. „Het is allemaal lang geleden. Het heeft toch geen zin om daar nu boos om te blijven?” Ik schud mijn hoofd. „Daar gaat het niet om. Ik wilde in therapie om te leren hoe we op een goede manier verder gaan. En hoe we het de kinderen moeten vertellen. Nu hebben we iemand betaald om het over boekweitsalades te hebben.” „We gaan het echt wel over onze toekomst hebben. Je moet gewoon geduld hebben”, verzekert Bas. Ik schiet in de lach. Bas die tegen mij zegt dat ik geduld moet hebben! Meer aanmoediging heeft Bas niet nodig. Hij pakt met beide handen mijn gezicht en kust me. Ik laat hem zijn gang gaan en glij heerlijk weg in een lange zoen. Mijn handen kroelen door zijn haar; zijn handen gaan op zoek naar de knoopjes van mijn jurk. „Misschien moeten we dit niet in de auto doen”, schiet het door me heen, maar dan vliegt de portier al open en krijst een woedende Lente: „Gadverdamme jullie zitten te vozen!”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.