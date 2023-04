Brigitte en Emmanuel Macron schelen 25 jaar; welke bekende stellen hebben ook een groot leeftijdsverschil?

Emmanuel Macron en Brigitte (25 jaar leeftijdsverschil)

Emmanuel Macron tikt de 45 jaar aan, terwijl zijn vrouw vandaag haar 70e verjaardag viert. Hij is zelfs jonger dan haar twee kinderen. Toen hij nog een 15-jarige leerling was, en zij zijn docente Frans en literatuur schoot cupido raak.

Anouk en Dominique Schemmekes (19 jaar verschil in leeftijd)

De Nederlandse zangeres Anouk (48) vroeg haar negentien jaar jongere partner Dominique een paar jaar geleden ten huwelijk, waarop de basketballer volmondig ’ja’ antwoordde. Het leek er nog even op dat het stel uit elkaar was, nadat Anouk haar verloofde ontvolgde op Instagram. Maar de twee bleken kort erna weer gelukkig samen te zijn en zijn op 11 juni 2022 getrouwd tijdens een concert op het Malieveld in Den Haag.

Madonna (64) en Josh Popper (29)

Nog niet zo lang geleden had Madonna een relatie met de 36 jaar jongere Alhamalik Williams. Inmiddels heeft ze hem ingewisseld voor een ander jong blaadje, namelijk de 29-jarige bokser Josh Popper. Dat liet ze via Instagram aan de wereld weten. De lover van The Queen of Pop valt in dezelfde leeftijdscategorie als Madonna’s oudste dochter Lourdes, uit een vorig huwelijk.

Heleen van Royen en Bart Meeldijk (21 jaar verschil)

Heleen van Royen (58) en haar partner Bart Meeldijk (36) schelen dik twintig jaar. Heleens dochter, uit een vorig huwelijk, had aanvankelijk moeite met haar moeders relatie, maar dat is inmiddels verleden tijd. Deze week zijn Heleen en Bart 10 jaar samen. Op social media deelde Heleen hoe lang haar partner nog ‘toyboy’ werd genoemd in de media, terwijl het al 10 jaar serieuze liefde is.

Sarah Paulson en Holland Taylor (32 jaar verschil)

Sarah Paulson (48) en haar vriendin Holland Taylor (80) hebben maar liefst 32 jaar leeftijdsverschil. Het stel is sinds 2015 samen, maar ontmoette elkaar al veel eerder. Toen noemde Paulson Taylor al de mooiste vrouw die ze ooit had gezien. Paulson, bekend van haar rollen in American Horror Story en Ratched, deelt haar liefde voor acteren met Taylor, bekend van Two and a Half Men.

Birgit Schuurman en Sander van Haarlem (9 jaar verschil)

Nederlandse zangeres en actrice Birgit Schuurman (45) heeft een 9 jaar jongere vriend. Sander van Haarlem (36) stuurde haar online een bericht. Vanaf de eerste ontmoeting waren ze dol op elkaar en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. De twee hebben samen een kleintje en afgelopen week was het stel 4 jaar samen.

Hugh Jackman en Deborra-Lee Furness (13 jaar verschil)

De Amerikaanse acteur Hugh Jackman (54) is al bijna 27 jaar samen met actrice Deborra-Lee Furness (67). Ondanks het leeftijdsverschil van 13 jaar gaf Jackman vorig jaar aan na al die jaren nog altijd gek op zijn vrouw te zijn. De twee ontmoetten elkaar in 1995 op de filmset van Corelli en hebben twee kinderen.

Jim Bakkum en Bettina Holwerda (9 jaar verschil)

De Nederlandse acteur Jim Bakkum (35) is in juni twaalf jaar getrouwd met zijn 9 jaar oudere vrouw Bettina Holwerda (44). Bakkum vertelde eens aan Superguide dat hij door zijn drukke baan en gezin romantiek miste in zijn relatie. Zijn vrouw, actrice en zangeres, gaf datzelfde jaar aan moe te worden van vragen over hun leeftijdsverschil. Ondanks dat zijn de twee nog altijd gelukkig samen en hebben ze drie kinderen. Aan De Telegraaf vertelde Jim dat zijn gezin alles voor hem is.

Heidi Klum en Tom Kaulitz (16 jaar verschil)

Het Duitse model Heidi Klum (49) heeft het hart van haar 16 jaar jongere geliefde Tom Kaulitz (33) veroverd. In 2019 trouwden de twee in het geheim. Heidi vertelde aan het begin van de relatie veel kritiek te hebben gekregen op het leeftijdsverschil, maar probeerde altijd positief te blijven.

